Supremo Tribunal de Brasil ordena arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro

Sao Paulo.— El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el lunes el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, quien está siendo juzgado por acusaciones de liderar un intento de golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota en las elecciones de 2022, un caso que ha captado la atención del país sudamericano mientras enfrenta una guerra comercial con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

El juez Alexandre de Moraes —que supervisa el caso contra Bolsonaro en el máximo tribunal— señaló en su decisión que el líder de extrema derecha de 70 años había violado las medidas cautelares que se le impusieron al publicar contenido en los canales de redes sociales de sus tres hijos legisladores.

El domingo, Bolsonaro se dirigió a sus seguidores en Río de Janeiro a través del teléfono de uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro.

El juicio al líder de extrema derecha está recibiendo atención renovada después de que Trump vinculó directamente un arancel del 50% a los productos brasileños importados con la situación judicial de Bolsonaro, un aliado de Trump. El gobernante de Estados Unidos ha dicho que los procedimientos son una “ cacería de brujas ”, lo que ha desencadenado reacciones nacionalistas de líderes de todos los poderes en Brasil, incluido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras la noticia de la orden de arresto, un funcionario de la policía federal de Brasil dijo a The Associated Press que agentes federales estaban actualmente en la residencia de Bolsonaro en Brasilia para confiscar teléfonos móviles, tal como ordenó De Moraes en su decisión. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato debido a que no está autorizado a declarar sobre el asunto.

Se prevé que Bolsonaro permanezca en Brasilia durante su arresto domiciliario, ya que no se le permite viajar. También tiene una casa en Río de Janeiro, donde mantuvo su base electoral como legislador durante tres décadas.

Los fiscales acusan a Bolsonaro de encabezar una organización delictiva que conspiró para anular las elecciones, en un complot que incluía planes de asesinar a Lula y a De Moraes, luego de que el líder de extrema derecha perdiera por escaso margen su intento de ser reelegido en 2022.

La orden del lunes siguió a una del STF el mes pasado, en la que le ordenó a Bolsonaro usar una tobillera de rastreo e impuso restricciones a sus actividades mientras se llevan a cabo los procedimientos.

De Moraes agregó en su fallo que Bolsonaro —que gobernó Brasil de 2019 a 2022— ha difundido mensajes con “un claro contenido de aliento e instigación a ataques contra el Supremo Tribunal Federal y un apoyo flagrante a la intervención extranjera en el poder judicial brasileño”.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra De Moraes por la supuesta supresión de la libertad de expresión y el juicio en curso de Bolsonaro.

La justicia brasileña anunció su medida al día siguiente de que decenas de miles de seguidores de Bolsonaro salieran a las calles en las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro, pidiendo al Congreso de Brasil que lo indulte a él y a cientos más que están siendo juzgados por su papel en el vandalismo contra edificios gubernamentales en Brasilia el 8 de enero de 2023.

De Moraes también indicó en su fallo que Bolsonaro “se dirigió a los manifestantes reunidos en Copacabana, en Río de Janeiro” el domingo con el fin de que sus seguidores pudieran “intentar coaccionar al Supremo Tribunal Federal”.

La decisión más reciente del STF mantiene al exmandatario bajo monitoreo con tobillera, sólo permite visitas de familiares y abogados, y confisca todos los teléfonos móviles de su hogar.

Fuente: AP