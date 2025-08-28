CEDIMAT introduce el sistema MagDI: Un hito en la cirugía bariátrica y metabólica en RD

Los Centros de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT) continúa consolidando su liderazgo en el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2 con la introducción del revolucionario sistema MagDI, una técnica bariátrica y metabólica mínimamente invasiva que marca un antes y un después en la medicina dominicana.

Este avance fue presentado por el doctor Luis Alfredo Betances, director del programa de Cirugía Bariátrica y Metabólica de CEDIMAT, junto al Instituto Bariátrico, el doctor Michel Garnier (creador de la tecnología), GT Metabolic y su representante local Jenner Healthcare.

Más de dos décadas de innovación y liderazgo

Desde su fundación en 2003, la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica de CEDIMAT ha sido pionera en el país, realizando más de 4,000 procedimientos quirúrgicos y posicionándose como centro de referencia regional. Bajo la dirección del doctor Betances, se han introducido técnicas como la manga gástrica, el SADI-S y ahora MagDI, reafirmando el compromiso del centro con la innovación médica.

Además, dispone de un equipo multidisciplinario de cirujanos, anestesiólogos, nutricionistas, psicólogos y endocrinólogos, así como quirófanos inteligentes y tecnología de última generación.

MagDI: cirugía sin cortes, sin suturas, sin grapas

El sistema MagDI utiliza imanes lineales de neodimio recubiertos de Parylene-C para crear una anastomosis duodeno-ileal mediante compresión magnética retardada. Este procedimiento, realizado por vía endoscópica o laparoscópica, elimina la necesidad de incisiones, reduciendo significativamente el tiempo quirúrgico y las complicaciones postoperatorias.

Estudios internacionales realizados en 2023 reportan un 100 % de éxito en la colocación de los imanes, con expulsión natural de los dispositivos y sin complicaciones anastomóticas. Los resultados muestran una pérdida de peso promedio del 15-20 % a los seis meses y una remisión de la diabetes tipo 2 en hasta el 80 % de los casos, especialmente en pacientes con diagnóstico reciente.

Una alternativa segura, reversible y eficaz

MagDI está indicado para pacientes con obesidad severa (IMC >35), síndrome metabólico, reganancia de peso tras cirugías previas y diabetes tipo 2 con menos de cinco años de evolución. A diferencia de técnicas tradicionales como el bypass gástrico o el SADI-S, MagDI no altera permanentemente la anatomía, es reversible y reduce el trauma tisular, ofreciendo una recuperación más rápida y menor riesgo de deficiencias nutricionales.

Formación y proyección internacional

Realizar este procedimiento en CEDIMAT no solo marca el inicio de esta técnica en el país, sino que también incluye la capacitación de cirujanos locales y la creación de un registro observacional para evaluar su eficacia en pacientes dominicanos. Este enfoque académico refuerza el compromiso del centro con la formación de nuevos especialistas a través de su programa de Fellowship en cirugía avanzada.

CEDIMAT: Centro de excelencia en cirugía metabólica

Con el aumento de la obesidad y la diabetes tipo 2 en la República Dominicana, la incorporación de MagDI posiciona a CEDIMAT como un centro de excelencia médica, capaz de atraer pacientes internacionales y ofrecer soluciones innovadoras, seguras y adaptables. La colaboración con Jenner Healthcare y GT Metabolic fortalece esta visión, llevando lo mejor de la medicina global al país.