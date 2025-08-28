Presidente Abinader anuncia la construcción del Monorriel de Santo Domingo

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader anunció este jueves la construcción del Monorriel de Santo Domingo, proyecto que formará parte del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT-SD), generando un efecto de red por el alto nivel de intermodalidad y conexión de servicios complementarios, especialmente con la Línea 1 y 2 del Metro de Santo Domingo.

La construcción estará a cargo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram).

El Monorriel de Santo Domingo se establece como eje estructurante del área metropolitana de la ciudad, atravesando la autopista Las Américas y la avenida 27 de Febrero, generando una oferta de transporte público de alta capacidad y disponibilidad que permitirá atender la demanda de viajes prevista por la conexión de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

El trazado del Monorriel de Santo Domingo, en su primera etapa, comprende una extensión 10.5 Kilómetros y 12 estaciones, desde la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este, hasta el Centro Olímpico, en el Distrito Nacional, conectando con las Líneas 1 y 2 del Metro.

En su segunda etapa, el Monorriel se extendería hacia Pintura, conectando la Línea 3 del Teleférico, y en una tercera fase, hacia la autopista Duarte, conectando con la Línea 2C del Metro de Los Alcarrizos.

En su primera etapa, el proyecto servirá a una población de más de 1 millón de habitantes entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, y atenderá una demanda inicial de 12,500 pasajeros por hora por sentido, en su tramo más cargado, y 306,000 pasajeros al día.

La operación inicial contará con trenes de 4 vagones con capacidad de 562 pasajeros por combinación para una oferta de servicios de 22,480 pasajeros por hora por sentido, con un intervalo de 90 segundos entre trenes.

El sistema está diseñado para futuras ampliaciones en cantidad de trenes de seis vagones, alcanzando capacidades hasta 34,160 pasajeros por hora por sentido, adaptado al crecimiento tendencial de la demanda de viajes de Santo Domingo Este.

La opción del Monorriel fue seleccionada por el ahorro que representa la construcción elevada, en lugar del túnel minero que requerían los demás sistemas ferroviarios, ahorrando aproximadamente 35 % del costo.

Asimismo, el proyecto representa un aumento en la captación de viajes por atender los sectores: Los Frailes, Ensanche Isabelita, Los Mameyes, Los Tres Ojos, Ensanche Ozama, Alma Rosa, Maquiteria, Villa Duarte, Villa Francisca, San Lázaro, San Carlos, Ciudad Colonial, Villa Consuelo, Don Bosco, Miraflores, Villa Juana, y el centro metropolitano de Santo Domingo, con los sectores de Naco, Esperilla, El Vergel y Evaristo Morales.

El Monorriel de Santo Domingo está previsto construirse en tres fases:

Tramo priorizado, fase 1, desde el Centro Olímpico, conectando con Línea 1 y Línea 2 del Metro hasta el puente Rey Juan Carlos en la avenida Las Américas, en Santo Domingo Este.

Extensión fase 2, desde Centro Olímpico hasta Pintura por la avenida 27 de Febrero, conectando con el futuro tranvía y Teleférico Línea 3 Santo Domingo Oeste,

Extensión fase 3, desde Pintura hasta la Prolongación de la 27 de Febrero, conectando con la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.