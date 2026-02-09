Caen abatidos tres implicados en asalto a joyería en San Pedro de Macorís

Tres integrantes de una peligrosa estructura criminal dedicada al atraco de comercios, especialmente joyerías, cayeron abatidos la madrugada de este lunes durante una acción legal realizada por agentes de la Policía Nacional en las instalaciones de la Cabaña “Ahí Sí”, ubicada en la avenida Jacobo Majluta, sector Sabana Perdida.

Los fallecidos eran señalados como parte de los participantes directos en el asalto perpetrado la mañana del domingo contra la joyería Máximo Oro 14k, localizada en la avenida Francisco Alberto Caamaño Deño, en la ciudad de San Pedro de Macorís.

La Policía indicó que se activa la localización de otros integrantes de la peligrosa estructura criminal, quienes se encuentran en proceso de identificación.

Uno de los fallecidos fue identificado como Yosmal Guzmán Cabrera, alias “El Flaco”, de 24 años, mientras que otro responde a los apodos de “El Black” y/o “El Rata”. En tanto que el tercer individuo fallecido permanece en proceso de identificación.

Dos de los heridos fallecieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Dr. Ney Arias Lora, y uno murió en el lugar del hecho.

Durante el proceso de investigación, respaldo con las cámaras de seguridad del establecimiento fue posible identificar el vehículo utilizado para materializar los hechos, así como también parte de los integrantes de la estructura de asalto y el calibre de las armas que portaban.

A través del seguimiento de las imágenes de las cámaras pudieron ser ubicados por unidades élites y de inteligencia en el lugar donde se produjo el desenlace. Allí se ocuparon las armas utilizadas, entre ellas tres pistolas, dos bombas lacrimógenas, tres chalecos antibalas, tres pasamontañas, los cuales fueron captados en las imágenes del sistema de video vigilancia. También se ocuparon dos cadenas y dos anillos, así como un martillo utilizado para romper la cristalería.

También el carro Hyundai Tucson, gris, placa G735087, utilizado en todo el evento criminal y el cual se ocuparon chalecos antibalas e indumentarias o vestimenta militar/policial falsas.

Reporte preliminar

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de la 1:40 de la madrugada, cuando agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) daban seguimiento a los responsables del citado atraco y lograron ubicar un vehículo sospechoso en una de las habitaciones del referido establecimiento.

Al verse acorralados, los individuos abrieron fuego contra la patrulla actuante, viéndose los agentes en la imperiosa obligación de repeler la agresión, resultando los agresores con heridas múltiples por proyectil de arma de fuego, que posteriormente les ocasionaron la muerte.

En la escena, la Policía Científica colectó múltiples evidencias, incluyendo armas de fuego, casquillos, chalecos antibalas, pasamontañas, mochilas y otros objetos, así como un vehículo que fue puesto bajo custodia para fines de investigación.

El caso continúa bajo investigación por las autoridades competentes, en coordinación con el Ministerio Público.

Se aprovecha para exhortar a los miembros de esta peligrosa banda entregarse por la vía que consideren pertinente.