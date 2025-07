Antigua Orden Dominicana protestará este miércoles contra plan de regularización de haitianos

Santo Domingo, RD.- El movimiento nacionalista Antigua Orden Dominicana protestará este miércoles 23 de julio frente a la sede del Consejo Económico y Social (CES), donde se celebrará la última reunión del diálogo nacional sobre políticas migratorias y la crisis haitiana, convocada por el presidente Luis Abinader, con la participación de expresidentes y representantes de diversos sectores sociales.

La movilización, encabezada por el líder de la organización, Angelo Vásquez, tiene como objetivo rechazar lo que denuncian como un “nuevo plan de regularización de haitianos disfrazado de permiso de trabajo”, que, a su juicio, responde a intereses empresariales y constituye una amenaza para la soberanía y estabilidad de la República Dominicana.

Vásquez detalló que la jornada iniciará en el Congreso Nacional, donde entregarán un documento formal, continuará hacia el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y culminará frente al CES.

“Primero iremos al Congreso Nacional a entregar un documento; después vamos al CONEP, que son los que influyen mayormente a los políticos, los que quieren la mano de obra ilegal haitiana. Y luego de ahí vamos al CES, donde se va a reunir el presidente junto con los expresidentes y la ONU a decidir lo que van a hacer con los haitianos en nuestro país, o sea, darle documentos”, explicó.

El dirigente nacionalista criticó lo que calificó como “una componenda de sectores del empresariado” que buscan beneficiarse económicamente a costa del pueblo dominicano, promoviendo la contratación de trabajadores haitianos a bajo costo.

Según Vásquez, esta política no solo afecta los salarios y oportunidades de los dominicanos, sino que también sobrecarga los servicios públicos como hospitales y escuelas. “Porque le haga falta la mano de obra ilegal a un sector de la construcción, no podemos perder todos los dominicanos. No podemos vivir en el salvajismo y el descontrol que se vive en Haití”, sostuvo.

Angelo Vásquez advirtió que continuaran ejerciendo presión ciudadana y nacionalista para impedir la implementación de políticas que, a su juicio, vulneren la soberanía dominicana.

“Nuestra protesta busca impedir que se legitime un plan de regularización que atenta contra la República, y hacerlo en nombre de los dominicanos que hoy sufren las consecuencias del desorden migratorio”.

En respuesta a un reciente estudio del Instituto Nacional de Migración que señala que los operativos migratorios han dificultado el acceso a mano de obra extranjera, Vásquez fue enfático al señalar que: “Lamentablemente, las leyes tienen que cumplirse. Un país que tiene orden y que quiere seguir avanzando, tiene que hacerlas cumplir”.

Sobre la convocatoria al CES

La convocatoria al CES fue realizada por el presidente Luis Abinader el pasado mes de mayo, ante la grave crisis sociopolítica que atraviesa Haití y sus implicaciones para la República Dominicana. En el diálogo han participado los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, así como representantes de organismos internacionales, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

La reunión de este miércoles será la sesión final del proceso, y contará con la presencia del presidente Abinader y los tres exmandatarios, en lo que se espera sea un cierre de deliberaciones que defina las acciones futuras del Estado dominicano ante la crisis haitiana.

Por Roberto Tiburcio