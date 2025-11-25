Air Century presenta alianza estratégica con Assist Card

Santo Domingo.- Con el objetivo de fortalecer la relación estratégica entre ambas marcas e introducir oficialmente el nuevo landing page, Air Century y Assist Card realizaron un encuentro especial para presentar la integración de sus servicios y beneficios, destacando la importancia de ofrecer a los viajeros una experiencia más completa, segura y conveniente.

Este nuevo espacio digital permite a los pasajeros de Air Century acceder de manera más rápida y directa a los productos de asistencia en viajes ofrecidos por Assist Card, fortaleciendo el valor agregado del servicio al cliente.

“Esta alianza simplifica procesos y crea nuevas oportunidades comerciales. Nuestro objetivo es seguir creciendo juntos, impulsando un servicio diferenciado que agregue valor a la experiencia de nuestros clientes”, expresó Hector Hernández, director comercial de Air Century.

Con esta alianza, Air Century mantiene el compromiso de seguir fortaleciendo su red de rutas, elevando sus estándares operativos y brindando un servicio ágil, seguro y alineado a las necesidades actuales del mercado.

“Agradecemos a Air Century, nuestro socio comercial, por su confianza y por ser una pieza clave en esta cadena de valor. Juntos continuamos fortaleciendo la experiencia del usuario y potenciando el crecimiento en un mercado cada vez más competitivo. Assist Card como líder mundial en asistencias al viajero se enorgullece de acompañar a cada pasajero en esta experiencia.

Extendemos también nuestro reconocimiento a Héctor Hernández, Director Comercial, y a Carlos Jiménez, Vicepresidente Ejecutivo de Air Century, por su compromiso y apoyo en este camino de innovación y colaboración”, comentó Leonardo Tonhaiser, Regional Manager Centroamérica, Panamá y Caribe

Cada uno de los beneficios presentados, está orientado a facilitar su labor, ofrecer mejores alternativas a sus clientes y seguir consolidándose como una aerolínea regional sólida, cercana y confiable.

La alianza Air Century y Assist Card marca un paso importante hacia la innovación y el cuidado del pasajero, uniendo fuerzas para garantizar tranquilidad, respaldo y una experiencia integral antes y durante el viaje.

El recién inaugurado landing page está disponible en https://www.assistcard.com/do/b2c/air-century donde los usuarios podrán conocer todos los beneficios que esta alianza les brindará.