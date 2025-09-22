Aerodom informa operaciones en el AILA se encuentran completamente normalizadas

Santo Domingo.- Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), el principal aeródromo del país, se encuentran completamente normalizadas luego de que la madrugada de este lunes se registrara otro apagón, informó Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

“A las 2:00 a. m. de hoy fue necesario realizar un corte programado para permitir el cambio de un generador, tras lo cual el servicio eléctrico y las operaciones fueron restablecidas de manera segura y oportuna”, dijo Aerodom en un comunicado en su cuenta de X.

“El AILA opera con normalidad la mañana de hoy lunes. Los vuelos programados se mantienen sin cambios”, agrega el comunicado.

Aerodom agradeció “la paciencia y comprensión” de los usuarios y pasajeros. Además, añadió que colaborará con las autoridades para investigar las causas del apagón “con el interés de prevenir que un evento similar vuelva a ocurrir».

Esta decisión se produce después de que esta tarde el Departamento Aeroportuario dominicano anunciase el inicio de una investigación y la solicitud de un informe oficial a Aerodom sobre las causas que provocaron el incidente.

La autoridad aeroportuaria señaló que está “en el deber de solicitar una investigación que permita determinar la realidad de lo acontecido».

De acuerdo con la información preliminar ofrecida por Aerodom, la interrupción fue provocada por un fallo en una de las seccionadoras internas del aeropuerto, descartando que se tratara de un problema en el suministro externo de energía.