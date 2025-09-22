Luis Castillo ha dado un giro clave para ayudar a Seattle en su búsqueda de playoffs

Houston. – Llámese “Piedra” o “Rock” – como se le suele decir en inglés en Seattle, incluyendo a su manager en los Marineros, Dan Wilson – Luis Castillo ha recobrado la forma últimamente, justo a tiempo para ayudar a Seattle en su lucha no sólo por tratar de ganar la División Oeste de la Liga Americana, sino también ser el segundo sembrado del circuito y poder saltar la ronda del Comodín.

Utilizando mucho más su cambio de velocidad para acompañar su recta de cuatro costuras y su slider, Castillo ha permitido apenas dos carreras limpias en sus últimas tres aperturas (efectividad de 1.00 en un total de 18.0 entradas), con 14 ponches y solamente dos bases por bolas.

Es un giro bien positivo para el derecho dominicano, quien había registrado promedio de carreras limpias de 10.06 en sus cuatro salidas anteriores.

Programado para lanzar el miércoles vs. los Rockies en Seattle, Castillo se encuentra en uno de sus mejores momentos del año.

“Gracias a Dios, me siento saludable”, dijo Castillo, de 32 años y un veterano de nueve campañas en Grandes Ligas. “Una temporada de altas y bajas, que cualquier deportista puede tenerla. Pero gracias a Dios, seguimos con la cabeza en alto, tratando de hacer lo mejor que uno pueda para ayudar al equipo a llegar lo más lejos que pueda”.

Los Marineros, punteros en el Oeste de la Liga Americana tras barrer en tres juegos a los Astros durante el fin de semana, parecen estar encaminados a su primera postemporada desde el 2022 y apenas su segunda desde el 2001.

Una pieza clave en ese ascenso a la cima de su división ha sido una mejoría de Castillo en septiembre, parte de una temporada en la que lleva marca de 10-8 y efectividad de 3.63 en 31 aperturas.

“Creo que en las últimas tres aperturas, ha atacado la zona temprano (en los turnos), especialmente con su material secundario”, dijo Wilson sobre la mejoría de Castillo este mes.

“Se ha colocado en buenos conteos y ha podido fulminar con la recta. Creo que ahí es cuando ‘Rock’ lo hace mejor. También ha exhibido un cambio de velocidad, que ha sido un neutralizador. Se ha visto como el ‘Rock’. Se ha visto muy bien en esas últimas tres aperturas”.

Menos de dos meses después de ser canjeado de los Rojos a los Marineros en la Fecha Límite de Cambios del 2022, Castillo firmó una extensión de cinco años y US$108 millones con Seattle. Obviamente, el ambiente le caía bien.

“Es una ciudad muy bonita, tranquila, a pesar de que llueve mucho. Por lo menos tenemos el (estadio) techado. Me encanta la ciudad, porque es una ciudad tranquila y muy limpia. Me gusta”, dijo Castillo sobre su decisión de comprometerse a largo plazo, además de la camaradería en el clubhose y la buena vibra que él mismo describió en la organización.

“Nos mantenemos unidos y en familia. Ésa es una de las pequeñas cositas que ayudan a un equipo a mantenerse, a batallar y a llevar al equipo lo más lejos. La unión. Es como una familia aquí”.

Castillo ha participado en dos postemporadas (Rojos en el 2020, Marineros en el 2022). El miércoles, podría cumplir un rol clave para ayudar a Seattle a asegurar otra clasificación.

“Es un sueño para todos nosotros y para el equipo participar en las finales, unos playoffs. Súper emocionante. Gracias a Dios, tenemos mucha experiencia y muchos años en Grandes Ligas”, expresó el oriundo de Baní.

“Lo importante es mantenernos saludables y siempre confiar en cada uno de los jugadores. A dar lo mejor y si seguimos como está pasando ahora, podremos llevar al equipo a batallar en unos playoffs”, agregó.

Fuente: mlb.com