Rueda Cine regresa a Cristo Rey este sábado 27 y domingo 28 de septiembre

El cine itinerante Rueda Cine vuelve a Cristo Rey por segunda ocasión con dos funciones que prometen cautivar al público. El sábado 27 se proyectará La Gunguna, de Ernesto Alemany, y el domingo 28 será el turno de La Güira y la Tambora, de Adrián Pucheu. Ambas presentaciones iniciarán a las 6:00 p.m. en el Cristo Park.

En su primera visita, realizada en febrero de este año, Rueda Cine reunió a más de 600 personas por día y llevó su taller Aprende Cine a escuelas de la comunidad, consolidando un vínculo especial con el público de Cristo Rey. Ese impacto es la razón de este esperado regreso, ahora con nuevas películas y experiencias culturales.

La Gunguna es una comedia que entrelaza múltiples historias alrededor de una diminuta pistola calibre 22, mostrando cómo un objeto aparentemente insignificante puede desencadenar grandes tragedias y absurdos en la sociedad. Por su parte, La Güira y la Tambora explora la esencia de la música típica dominicana y la manera en que estos dos instrumentos, tan cotidianos como icónicos, marcan la identidad cultural del país.

“Queremos seguir llevando cine de calidad a las comunidades y regresar allí donde hemos sentido tanto apoyo. Cristo Rey nos recibió con entusiasmo y ahora volvemos con nuevas propuestas y sorpresas para todos”, destacó Antonio Alma Turull, director de Rueda Cine.

Este evento es posible gracias al patrocinio oficial de BanReservas, Sirena y Quala Dominicana, y a la colaboración de la Alcaldía del Distrito Nacional, el Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podestá y la comunidad de Cristo Rey.