Rueda Cine reconoce a Fefita la Grande y a Manny Pérez en Santiago

Rueda Cine dio inicio en Santiago a su Circuito 3, un recorrido cultural que abrió con un fin de semana de cine y música en el Ayuntamiento de la ciudad.

La jornada, celebrada los días 20 y 21 de septiembre, incluyó el homenaje a dos grandes íconos cibaeños, Fefita la Grande y Manny Pérez, quienes fueron reconocidos como Ciudadanos Estrellas de Santiago por su trayectoria artística y su aporte al arte dominicano.

El sábado 20, el público disfrutó de la proyección de La Soga 3, dirigida y protagonizada por Manny Pérez. “Para mí es un gran honor ser parte de esta tremenda noche. La Soga 1 fue rodada aquí en el Ayuntamiento de Santiago, así que regresar para presentar La Soga 3 es un sueño hecho realidad”, expresó el actor al recibir su reconocimiento.

El domingo 21, la jornada estuvo marcada por la proyección de La Grande, dirigida por Tito Rodríguez e inspirada en la vida de Fefita la Grande. El público aguardaba con gran expectativa a la artista, y ni la lluvia logró apagar la emoción, que se desbordó en una celebración de cumpleaños organizada por la Alcaldía y Rueda Cine.

“Esto es una maravilla para mí, poder celebrar mi carrera y mi vida con gente que me ama”, declaró la artista al recibir la estatuilla como Ciudadana Estrella 2025 y el aplauso del público en su cumpleaños número 82.

“Para nosotros es más que un honor poder homenajear, a través del arte, décadas de carrera artística y también celebrar la vida de una de las más grandes artistas, no solo de Santiago Rodríguez ni de la República Dominicana, sino del mundo”, afirmó Antonio Alma Turull, director de Rueda Cine.

El evento también destacó el talento emergente con la proyección de cortometrajes como Los cuadros de Ma, de Nicole de León; Qué importa esa M, de Isaac Morantus; y Aguajero, de Mariel Aponte. La jornada concluyó con la música de El Prodigio, que hizo vibrar al público en honor a Fefita y al cine dominicano.

El Circuito 3 de Rueda Cine continuará en Higüey, San Cristóbal, Puerto Plata y con un regreso esperado a Cristo Park, en Cristo Rey, Distrito Nacional, cuya fecha prevista para el 27 y 28 de septiembre fue pospuesta por las lluvias. El calendario completo con las nuevas fechas en cada ciudad será anunciado próximamente.

Todo esto fue posible gracias al patrocinio oficial de BanReservas, junto a Sirena, Farmacias GBC, Quala Dominicana, Hodelpa Gran Almirante, y el apoyo del Ayuntamiento de Santiago.