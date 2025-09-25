Colapso de puente entre Yamasá y Don Juan deja un fallecido y comunidades incomunicadas

Monte Plata, RD.- La mañana de este jueves se produjo el colapso del puente que conecta al municipio de Yamasá con el distrito municipal de Don Juan, en la provincia Monte Plata, cuando un camión cargado de materiales intentaba cruzar la estructura.

El desplome dejó incomunicadas a varias comunidades de la zona y provocó la muerte del conductor del vehículo, identificado como Pablito Díaz.

Según testigos y autoridades locales, el camión transitaba sobre el puente en el momento exacto del derrumbe, lo que provocó su caída al río.

Brigadas de la Defensa Civil lograron recuperar el cuerpo del conductor pasadas las 2:30 de la tarde. La víctima, conocida como “Pablito”, era residente de la zona y se dedicaba al transporte de materiales de construcción.

El colapso ha generado gran preocupación entre los residentes, quienes dependen de esta vía para trasladarse hacia distintos puntos de la provincia.

La interrupción del tránsito afecta especialmente a comunidades rurales que utilizan el puente como única vía de acceso a servicios básicos, centros educativos y mercados locales.

Al lugar se presentaron unidades del Ministerio de Obras Públicas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema 911 y autoridades municipales de Don Juan y Yamasá.

Equipos de emergencia desplegaron maquinaria pesada para remover escombros, asegurar la zona y coordinar rutas alternas de tránsito.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las causas del colapso. Sin embargo, se ha iniciado una investigación técnica para determinar el estado estructural del puente y posibles fallas de mantenimiento.