UASD y Lotería Nacional firman convenio para impulsar investigación y políticas públicas en el país

Santo Domingo, RD. – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Lotería Nacional Dominicana suscribieron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la investigación social y la formación académica en el país, en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030).

Tras su aprobación por el Consejo Universitario y el Consejo Consultivo de la Lotería, el acuerdo fue suscrito por el Administrador General de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar y el Rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo. El convenio contempla el apoyo a proyectos de investigación en políticas públicas desarrollados por equipos de investigación de la UASD.

El acuerdo incluye la implementación de un plan de capacitación especializado, que será incorporado a la oferta de postgrado de la UASD, con el propósito de fortalecer las competencias del personal de la Lotería Nacional y eficientizar sus funciones.

De manera adicional, se instituye un premio anual a la mejor investigación en políticas públicas, así como un programa de difusión científica mediante publicaciones y revistas, incluyendo la revista cuatrimestral del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas.

Durante el acto, las autoridades de ambas instituciones resaltaron la importancia del acuerdo como una apuesta conjunta por la educación superior, la investigación científica y el diseño de políticas públicas que impulsen el desarrollo nacional.