Dominicana Génesis Suero brilla en la tercera temporada de “Owning Manhattan” en Netflix

La periodista de entretenimiento, empresaria y actriz dominico-estadounidense Génesis Suero vuelve a acaparar la atención internacional con su participación en la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix, Owning Manhattan, serie actualmente posicionada en el top 10 de la plataforma de Netflix, reafirmándose como una de las personalidades más influyentes y carismáticas de la serie.

Reconocida por su autenticidad, determinación y energía latina, Suero se ha convertido en el verdadero centro del huracán de esta nueva entrega, donde su presencia no solo destaca por su talento, sino también por su capacidad de generar impacto dentro y fuera de pantalla.

Su rol como la única latina del elenco la sitúa en el centro de tensiones, decisiones cruciales y momentos decisivos que elevan el drama y la emoción de la temporada.

Génesis continúa brillando como una de las agentes inmobiliarias más exitosas de SERHANT, la prestigiosa firma fundada por Ryan Serhant en la ciudad de Nueva York. Como socia del equipo de Lundgren, regresa a la producción para presentar propiedades de alto nivel, incluyendo una exclusiva residencia mostrada a su cliente personal, el superastro e ícono de la música urbana Nicky Jam, con quien comparte su autenticidad, carisma y un vibrante orgullo latino.

Además de su trayectoria en bienes raíces, Suero es periodista de entretenimiento para NBC Telemundo Network y fue coronada Miss New York USA 2018, consolidándose como una figura multidimensional en medios, negocios y entretenimiento.

Su participación en la serie refuerza su compromiso con la representación latina, siendo la única mujer dominicana presente en ambas temporadas, y aportando una narrativa poderosa de empoderamiento femenino.

La presencia de Génesis en esta tercera temporada no solo resalta su profesionalismo y carisma, sino también su dominicidad inconfundible, que la impulsa a enfrentar desafíos con fortaleza y autenticidad. Su éxito continúa elevando el nombre de la República Dominicana en la industria del entretenimiento internacional, posicionándola como una de las figuras más prometedoras e influyentes de la plataforma.

La premiere de “Owning Manhattan” fue realizada el pasado viernes y ya está disponible en Netflix.