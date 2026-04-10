Gobierno sube 9 pesos a la gasolina premium y 7 a la gasolina regular

El Gobierno dominicano a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), informó que para la semana del 11 al 17 de abril los precios de los combustibles en el país aumentaran de precios.

En ese sentido, la gasolina premium se venderá a RD$314.10 (sube RD$9.00); la gasolina regular RD$294.50 (sube RD$7.00), gasoil regular RD$246.80 (sube RD$7.00), gasoil óptimo RD$266.10 (sube RD$9.00).

Mientras que el avtur RD$357.31 (sube RD$6.85), kerosene RD$401.90 (sube RD$6.70), fuel oil #6 RD$195.88 (baja RD$3.76), fuel oil 1%S RD$218.38 (baja RD$6.68).

El GLP RD$137.20 y el gas natural RD$43.97 por metro cúbico se mantienen sin cambios.

De acuerdo a una resolución del MICM), la medida responde a un escenario global de alta volatilidad en los precios del crudo, que ha limitado el margen de acción de los Estados importadores de energía, como la República Dominicana, que continúa expuesta a las fluctuaciones del mercado internacional.