DGA refuerza seguridad con nuevo sistema digital para envíos a través mudanceras o shipping

Santo Domingo, RD.- La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció la implementación total, a partir de este 27 de octubre, del sistema de registro y procesamiento de información de las cargas que llegan a través de las mudanceras o shipping, para mayor trazabilidad de este tipo de envíos.

El proyecto inició en año 2024, con un plan piloto que incluyó a más de 10 empresas mudanceras o shipping, de las 130 empresas que están registradas para esta actividad, permitiendonos evaluar la efectividad previo a un lanzamiento masivo.

La DGA desarrolló, a través de la plataforma VUCE, un módulo digital en el que las empresas mudanceras o shipping deberán cargar los datos precisos de cada envío, incluyendo las identidades de los propietarios de cada carga que llegue en esos contendores, previo a la inspección en puerto.

Esto permite, tanto a Aduanas como al Ministerio Público, eficientizar las labores de investigación ante hallazgos de ilícitos y violaciones a la Ley de Aduanas 168-21, tener inmediatamente un responsable de cada envío y realizar una persecución y una estructuración de expedientes más efectiva, a la vez que garantiza más seguridad para las familias que reciben envíos.

“Con este paso, seguimos avanzando en nuestra guerra contra el comercio ilícito. Nuestro compromiso es claro: modernizar Aduanas para proteger a la ciudadanía y facilitar un comercio más seguro y transparente”, afirmó el director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón.

Esta iniciativa forma parte del proceso de transformación tecnológica y de transparencia que impulsa la gestión de Yayo Sanz Lovatón, con el objetivo de garantizar un comercio legítimo, competitivo y seguro, además de fortalecer la detección de contrabando de armas, drogas y divisas.

Antes de este sistema, la información se presentaba de manera manual, lo que generaba errores, datos incompletos o duplicados, y dificultaba las labores de investigación y rastreo de los responsables ante hallazgos de ilícitos.