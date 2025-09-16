BID nombra a Nathalie Alvarado como nueva representante en República Dominicana

Estará a cargo de la implementación de la nueva estrategia del Grupo BID con el país para el periodo 2025-2028

Santo Domingo. – El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la designación de Nathalie Alvarado Vega como su nueva representante en República Dominicana. Alvarado asumió el cargo el 1 de septiembre.

Alvarado, de nacionalidad colombiana, cuenta con más de 25 años de experiencia en América Latina y el Caribe en el fortalecimiento institucional, especialmente en seguridad ciudadana y justicia.

Abogada por la Universidad de Lausana y con una maestría en Derecho de la Integración Económica por la Universidad Libre de Bruselas, ha liderado estrategias innovadoras, programas y proyectos de desarrollo en la región, destacándose por su capacidad para movilizar recursos y articular alianzas.

En su nueva función, Alvarado será responsable de la implementación de la estrategia del Grupo BID en República Dominicana para el periodo 2025-2028. Esta estrategia busca apoyar las prioridades de desarrollo del país a través de acciones que fortalezcan el capital humano, impulsen el crecimiento del sector privado y mejoren la eficiencia y resiliencia del sector público.

Alvarado reemplazó a Katharina Falkner-Olmedo, que luego de ser representante del BID en República Dominicana por casi 4 años, desempeñará un nuevo rol como representante del BID en Chile.

Acerca del Grupo BID

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) es la principal fuente de financiamiento y conocimiento para mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Está compuesto por el BID, que trabaja con el sector público de la región y también impulsa al sector privado; BID Invest, que apoya directamente a empresas y proyectos privados; y BID Lab, que promueve la innovación emprendedora.