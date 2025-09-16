Embajada de Estados Unidos exhorta a dominicanos a evitar la migración irregular

Santo Domingo.-La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, emitió este martes un mensaje a través de su cuenta oficial de Facebook, en el que exhorta a la ciudadanía a no dejarse engañar por quienes promueven la migración ilegal hacia territorio estadounidense.

En la publicación, la sede diplomática resaltó que migrar de manera irregular no es seguro ni representa una solución a los problemas de quienes buscan oportunidades en el extranjero.

“Quienes te digan lo contrario, te mienten. Protege tu vida y la de tu familia”, señala el comunicado, acompañado de la etiqueta Migración USA Oficial.

La embajada recordó que la migración irregular pone en grave riesgo la seguridad de las personas, expone a los migrantes a redes criminales, trata de personas, estafas y a peligros que pueden poner en juego la vida misma.

El mensaje forma parte de la campaña de concienciación que impulsa el Gobierno de los Estados Unidos en la región, con la finalidad de prevenir tragedias humanas y fomentar que toda gestión migratoria se realice por las vías legales y seguras.

Por Luis Ramón López