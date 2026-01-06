Toros vencen al Escogido y empatan en primero; Águilas y Gigantes pospuesto

Santo Domingo. – Bryan de la Cruz, Yairo Muñoz y Jeimer Candelario conectaron dos hits cada uno para que los Toros del Este vencieran 3-1 a los Leones del Escogido, en la octava jornada del Round Robin del campeonato 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM), celebrada este lunes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con el triunfo, los Toros empataron con los Leones en la primera posición del standing, ambos con marca de 6-2, cuando el calendario llega este miércoles a la mitad de la serie semifinal.

Luis Liberato extendió a ocho su racha de partidos consecutivos bateando de hit, liderando el Round Robin, seguido por Cristian Adames (7), de las Águilas Cibaeñas; Jorge Mateo (6), del Escogido; y Eloy Jiménez (5), de los Toros, todos con sus cadenas activas.

En los últimos 20 años, Ricardo Nanita posee la racha más larga de juegos consecutivos bateando de hit para los Toros en Round Robin, con 16.

Le siguen Alexi Casilla (10 en 2018), Cristian Adames (10 en 2015), José Ramírez (10 en 2012), Donel Linares (10 en 2012), Andy Dirks (9 en 2010), Víctor Mercedes (8 en 2009) y Danny Richar (8 en 2008).

El abridor Aaron Leasher lanzó 4.2 entradas en blanco, permitió apenas dos hits, otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro bateadores, enfrentando a 17 rivales.

Jimmy Yacabonis (G, 1-0) se apuntó la victoria tras retirar en orden a los tres bateadores que enfrentó, mientras que Joe Corbett (S, 3) cerró el partido con dos ponches en la novena entrada.

La derrota fue para Radhames Liz (0-1), quien trabajó 2.2 innings, permitió cuatro hits, tres carreras limpias y concedió dos boletos.

Por los Toros se destacaron Gilberto Celestino, de 4-1; Luis Liberato, de 5-1; Bryan de la Cruz, de 3-2 con una anotada y dos boletos; Eloy Jiménez, de 5-1 con anotada y una empujada; y Yairo Muñoz, de 3-2 con una base por bolas.

Por los Leones, Erik González bateó de 4-2; Elier Hernández de 4-1, con anotada y doble; Raimel Tapia de 4-1; y Jorge Mateo de 4-1.

Tras la jornada del lunes, Toros del Este y Leones del Escogido comparten el liderato (6-2), seguidos por las Águilas Cibaeñas (3-4) y los Gigantes del Cibao (0-7), estos últimos con ocho derrotas consecutivas.

El Round Robin continúa este martes con la reprogramación por lluvia del partido entre Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao, a las 7:00 de la noche en San Francisco de Macorís.

Águilas y Gigantes pospuesto

San Francisco de Macoris. -El cuarto partido de los Gigantes del Cibao en su casa, el Estadio Julián Javier de San Francisco, fue pospuesto este lunes debido a las lluvias que se registraron a mitad de la tarde en la región nordeste.

El encuentro, programado originalmente para las 5:00 de la tarde, había sido reprogramado para las 7:00 de la noche por problemas en dos postes eléctricos y sus estructura de soporte, ubicados en las inmediaciones del estadio Julián Javier.