Seattle derrota a Detroit en 15 entradas y jugará Serie de Campeonato con Toronto

SEATTLE — Jorge Polanco conectó un sencillo que sentenció el juego en la 15ta entrada, y los Seattle Mariners avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras superar a los Detroit Tigers por 3-2 el viernes por la noche, en el juego de eliminación «de todo o nada» de postemporada más largo en la historia del béisbol.

Con un out y las bases llenas, Polanco impulsó a J.P. Crawford con una línea al jardín derecho ante Tommy Kahnle. Crawford conectó un sencillo para abrir la entrada, Randy Arozarena fue golpeado por un lanzamiento y Julio Rodríguez recibió una base por bolas intencional, antes del gran swing de Polanco en el lanzamiento 472 de un épico quinto juego de una reñida serie divisional.

Los Mariners dejaron a 12 corredores en base y aun así lograron avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2001. El próximo partido será contra los Toronto Blue Jays, campeones de la División Este de la Liga Americana, que comenzará el domingo por la noche en Toronto.

«Nunca nos rendimos. Seguimos luchando. No importa cuántas entradas juguemos», dijo Polanco. «Simplemente nos mantenemos listos y esperamos el momento. Llegará. Era mi momento».

Luis Castillo lanzó una entrada y un tercio para llevarse la victoria en su primera aparición como relevista en Grandes Ligas. Logan Gilbert, otro miembro de la rotación de Seattle, lanzó dos entradas sin permitir carreras en su primera salida como relevista desde su época universitaria en la Universidad de Stetson en 2017.

«Fue una noche muy difícil», dijo el receptor de Seattle, Cal Raleigh. «Todos dejaron lo demás a un lado e hicieron todo por el equipo, incluyendo a Logan y Luis».

Detroit desaprovechó una actuación estelar de Tarik Skubal, quien ponchó a 13 lanzando seis entradas de una sola carrera. Los Tigers se fueron de 9-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 10 en base.

«Tuvimos un partido increíble hoy que, desafortunadamente, alguien tenía que perder, y ese alguien éramos nosotros, y duele», dijo el mánager A.J. Hinch.

Kerry Carpenter puso a Detroit por delante al conectar un jonrón de dos carreras ante Gabe Speier en la sexta entrada. Carpenter conectó cuatro hits y recibió dos bases por bolas, convirtiéndose en el primer jugador en llegar a cinco bases y conectar un jonrón en un juego de postemporada decisivo desde Babe Ruth en 1926.

Los Mariners empataron a 2 con un sencillo de Leo Rivas como emergente ante Tyler Holton en la séptima. Rivas celebró su 28.º cumpleaños con su primer hit en postemporada, en su primer turno en su carrera.

«Estuvo a la altura esta noche», dijo el mánager de Seattle, Dan Wilson. «Fue un batazo tremendo».

Por los Tigers, el venezolano Gleyber Torres de 6-0. El puertorriqueño Javier Báez de 6-1 con una anotada.

Por los Mariners, el cubano-mexicano Arozarena de 5-0. Los dominicanos Rodríguez de 5-0, Polanco de 6-1 con una anotada y una remolcada, Víctor Robles de 4-1. Los venezolanos Eugenio Suárez de 6-0, Rivas de 3-1 con una empujada.

Fuente: AP