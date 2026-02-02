Karl-Anthony Towns fue seleccionado para su sexto Juego de Estrellas de la NBA

El dominicano Karl-Anthony Towns volverá a ser protagonista del Fin de Semana de las Estrellas y junto a Jalen Brunson encabezará la representación de los New York Knicks el próximo 15 de febrero en el Intuit Dome en Los Ángeles.

El pívot fue seleccionado para su sexto Juego de Estrellas, luego de que se diera a conocer la lista de reservas durante la transmisión de NBC.

Brunson, por su parte, fue nombrado titular por segundo año consecutivo, consolidándose como uno de los bases más destacados de la liga y reafirmando su rol como líder del conjunto neoyorquino.

Para los Knicks, será la tercera temporada consecutiva con más de un jugador presente en el evento de mitad de campaña.

En lo que va de la temporada, Towns promedia 19,8 puntos por partido y lidera la NBA en rebotes con 11,8 por encuentro a lo largo de 46 apariciones. Además, sus 31 dobles-dobles lo colocan en el segundo lugar de toda la liga en ese rubro.

Si bien sus porcentajes de tiro han descendido a mínimos de su carrera (46,1 % en tiros de campo y 35,9 % desde la línea de tres puntos), su impacto en los tableros y consistencia noche tras noche fueron claves para ganarse el reconocimiento de los entrenadores y asegurar su lugar entre las estrellas.

Los Knicks estuvieron cerca de tener un tercer jugador. A pesar del excelente desempeño de OG Anunoby durante toda la temporada, quedó fuera de la lista final. Algunos analistas dijeron que era una posibilidad remota de ser seleccionado.

Towns​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ se encuentra junto a una impresionante lista de talentosas reservas de la Conferencia Este. Donovan Mitchell de Cleveland, Jalen Johnson de Atlanta, Pascal Siakam de Indiana, Norman Powell de Miami, Scottie Barnes de Toronto y Jalen Duren de Detroit conforman las selecciones del Este.

Tres de estos jugadores tendrán su primer fin de semana All-Star. Johnson, Powell y Duren fueron elegidos por primera vez, y cabe mencionar que Powell, de 32 años, es uno de los All-Stars debutantes de mayor edad en la historia reciente de la NBA.

En el oeste, los jugadores de reserva incluyen a Anthony Edwards de Minnesota, Jamal Murray de Denver, Chet Holmgren de Oklahoma City, Kevin Durant de Houston, Devin Booker de Phoenix, Deni Avdija de Portland y LeBron James de los Lakers. Con esta selección, James ha disputado 22 All-Stars consecutivos, estableciendo un récord personal.

El momento no podría haber sido mejor para que Towns recibiera este reconocimiento, ya que tuvo que lidiar con una primera temporada difícil con Mike Brown. Enero fue probablemente el mes más difícil para él, ya que promedió menos de 17 puntos e incluso fue criticado públicamente por su falta de empuje.

Fue su recuperación lo que realmente cambió las cosas para él. Towns ha dominado los rebotes con 22 contra Toronto y 20 más contra Portland, demostrando a los entrenadores que sigue siendo un pívot de élite a pesar de sus dificultades para anotar.

El formato del Juego de las Estrellas de este año es un nuevo estilo: Estados Unidos vs. Mundo, donde tres equipos competirán en un torneo de todos contra todos. Si se sale con la suya, Towns se reunirá con estrellas internacionales como Nikola Jokic, Luka Doncic y Shai Gilgeous-Alexander y vestirá la camiseta del equipo mundial.