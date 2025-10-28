Jonrón de Freeman da victoria a Dodgers sobre Blue Jays en 18 entradas

El japonés Shohei Ohtani disparó dos cuadrangulares y Freddie Freeman mandó la pelota fuera del parque en la décima octava entrada para que Los Angeles Dodgers dejaran en el terreno a los Toronto Blue Jays este lunes 6-5 en el tercer partido de la Serie Mundial de Grandes Ligas.

Con la victoria, en la que empataron el récord de más entradas en un partido en la historia de la Serie Mundial, que coincidentemente también se produjo en el Dodger Stadium durante el Clásico de Otoño de 2018, el conjunto de Los Ángeles ahora domina 2-1 la contienda por el título de campeones de MLB, que se juega al mejor de siete encuentros.

Ohtani, quien con sus dos jonrones empató la marca del equipo con ocho jonrones en una postemporada, tuvo una noche perfecta, en la que bateó de 4-4 y recibió cinco bases por bolas en nueve presentaciones al bate y anotó y remolcó tres carreras.

Freeman, quien produjo dos carreras, con su cuadrangular acabó con el duelo que se había extendido por más de seis horas y 30 minutos, dándole la ventaja a los Dodgers en su casa.

Los angelinos inauguraron el marcador en la segunda entrada, cuando dominicano Teóscar Hernández detonó su bate ante Max Scherzer y envió la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo, para la primera carrera del encuentro.

Los Dodgers continuaron atacando en la parte baja de la tercera entrada, cuando Ohtani destrozó una recta de Scherzer, que fue a parar a las graderías del bosque derecho, para la segunda anotación de los locales en el juego.

Los Azulejos respondieron de manera contundente anotando cuatro veces en la cuarta entrada, cuando luego de bases por bolas al dominicano Vladimir Guerrero Jr., el segunda base Tommy Edman cometió un error en un batazo de Bo Bichette, que permitió que ambos permanecieran en las bases, y tras un out, el mexicano Alejadro Kirk desapareció la pelota del parque para llevar las primeras tres anotaciones de los de Toronto al marcador, ante los lanzamientos de Tyler Glasnow.

La cuarta vuelta de los dirigidos por John Schneider en ese cuarto capítulo llegó por elevado de sacrificio al prado central del venezolano Andrés Giménez.

Los Dodgers empataron las acciones en el quinto acto, al combinar sencillo del puertorriqueño Kike Hernández, quien anotó por doble de Ohtani, quien luego llegó a la registradora con la cuarta carrera de los campeones defensores, por indiscutible al jardín derecho de Freeman.

Los Azulejos retomaron la delantera (4-5) en la séptima, por indiscutible de Bichette para remolcar a Guerrero Jr., quien anotó desde la inicial.

La respuesta de los Dodgers no se hizo esperar y en la parte baja de ese séptimo capítulo, Ohtani volvió a dar una muestra del poder de su madero, al castigar al dominicano Seranthony Domínguez para igualar las acciones (5-5).

Ambos equipos amenazaron con tomar la delantera, pero el relevo se repuso para mantener la pizarra igualada, hasta que Freeman castigó a Brendon Little (0-1) con su vuelacercas ganador en esa décima octava entrada.

Glasnow no pudo mantener la efectividad que había mostrado en sus salidas anteriores y dejó el montículo tras 4.2 entradas, en las que le anotaron cuatro vueltas y ponchó a cinco bateadores por los Dodgers, quienes tuvieron como ganador a Will Klein (1-0), quien lanzó cuatro entradas en blanco, con cinco ponches.

Scherzer salió del partido tras 4.1 capítulos de tres carreras, dejando a los Azulejos en la delantera, pero el relevo falló en preservar esa ventaja y salió sin decisión.

El cuarto partido de este enfrentamiento será disputado este martes en el estadio de los Dodgers.