Ministerio Público pone en duda condición de salud de Adán Cáceres

Santo Domingo .— El Ministerio Público cuestionó este lunes la veracidad de la condición médica que mantiene fuera del juicio al mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, principal acusado en el caso de corrupción administrativa desmantelado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

A semanas de concluir el proceso judicial, la defensa de Cáceres solicitó que su expediente sea desglosado del juicio principal, lo que ha generado suspicacias entre los representantes del órgano acusador. Según el Ministerio Público, esta maniobra podría estar dirigida a dilatar el proceso y evitar que se conozcan las pruebas en su contra junto a las de los demás imputados.

La audiencia de este lunes, en la que se esperaba finalizar la incorporación de pruebas por parte de la defensa técnica de los coimputados Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Augusto Lantigua Cruz y el coronel Rafael Núñez de Aza, fue aplazada nuevamente. El motivo: una licencia médica de 45 días otorgada a Cáceres Silvestre por una supuesta condición de salud.

El Ministerio Público expresó su preocupación por lo que considera una estrategia dilatoria, y pidió al tribunal evaluar con rigurosidad la documentación médica presentada, a fin de evitar que el proceso judicial se vea comprometido por tácticas que podrían entorpecer la administración de justicia.

El procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que el Ministerio Público solicitó la conformación de una junta médica a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para verificar la veracidad del tiempo que establece la licencia presentada, pues la misma no se hizo acompañar de un historial clínico ni explica qué procedimiento produjo un reposo tan prolongado.

Ante esta situación, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, reprogramó la audiencia para el próximo 3 de noviembre, solicitando que la defensa aporte la documentación médica correspondiente al Ministerio Público.

Desde el pasado 29 de agosto, el Ministerio Público concluyó la presentación de más de 2,900 pruebas que sustentan la acusación contra los generales Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola, Juan Carlos Torres Robiou y otros implicados en el entramado de corrupción que defraudó al Estado dominicano por más de RD$4,500 millones.

Entre las pruebas presentadas se incluyen 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, como armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.

Además, se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso. Los bienes incautados han generado ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$86 millones, también reclamados a favor del Estado.

El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), de liderar una red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos, incluyendo recursos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).