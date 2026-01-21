Ponen en circulación libro analiza participación militar de Brasil en la revolución de Abril 1965

El Instituto de Educación Superior de Formación Diplomática y Consular (INESDYC), brazo académico del Ministerio de Relaciones Exteriores, puso en circulación un libro que estudia la participación militar de Brasil en la intervención militar de los Estados Unidos tras la crisis provocada por la revolución de Abril de 1965 que se propuso reponer en la Presidencia de la República a Juan Bosch, derrocado por un golpe estado en septiembre de 1963.

El autor del libro «Brasil y la intervención estadounidense de 1965 en la República Dominicana», es José Loreto Julián Castillo, es un joven diplomático que fue miembro de la misión diplomática dominicana en Brasil y actualmente es consejero en la embajada en Suiza.

El recuento, que coincide con el 60 aniversario de la revolución constitucionalista, explica la destacada participación del gobierno militar de Brasil de entonces, que apoyó la intervención de los Estados Unidos y tuvo destacada presencia en el proceso de creación de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP) aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA), y que permaneció en el país hasta 1966.

Detalla el rol desempeñado por el gobierno militar de Brasil y el protagonismo de los generales brasileños que comandaron la FIP, el primero Hugo Panasco Alvim (1965), y el segundo Alvaro da Silva Braga (enero de 1966)

Julián Castillo en seis capítulos hace un interesante recuento de las relaciones diplomáticas de Brasil con República Dominicana, principalmente de sus gobiernos encabezados por militares, que se iniciaron en la época en que el dictador Rafael L. Trujillo tenía el control del país:

Relata los períodos, momentos y motivos en que esos vínculos tuvieron una notable intensidad, aun en los momentos que la mayoría de los países de la región repudiaban la dictadura trujillista. Estos vínculos llegaron a incluir una visita del presidente de Brasil a República Dominicana en 1955.

Su libro describe los antecedentes de la intervención estadounidense de 1965 y la posición de la diplomacia brasileña respecto a lo sucedido en ese período, incluyendo el Golpe de Estado contra el gobierno de Bosch, los antecedentes de la intervención militar norteamericana de 1965, las relaciones bilaterales del Brasil y los Estados Unidos, sobre todo las de carácter militar, y el rol de la Organización de las Naciones Unidas en la crisis de 1965.

La presentación del libro fue encabezada por el embajador José Rafael Espaillat, Rector del INESDYC, y asistieron embajadores, diplomáticos y funcionarios. Este libro está disponible en la biblioteca del INESDYC para todo público, lo mismo que en la sección de publicaciones en el portal de ese instituto.