Fallece conductor de camión tras caer al río Ozama

Santo Domingo.– Un conductor de camión contratado por la empresa Horizon Auto Logistics (HAL) perdió la vida la noche del martes tras caer a las aguas del río Ozama mientras realizaba una operación logística rutinaria en el Puerto de Santo Domingo.

El cuerpo sin vida de Héctor Bolívar Brito fue recuperado por unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, con el apoyo de la Defensa Civil, y posteriormente trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), conforme a los procedimientos oficiales.

La gerente general de la empresa, Daryelin Cabrera, informó que el accidente se produjo durante el desarrollo de las operaciones habituales en el área operativa del puerto. De inmediato, la empresa y la administración portuaria notificaron a las autoridades competentes y activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

“Desde el primer momento hemos estado en contacto permanente con las autoridades competentes, colaborando plenamente con las labores de búsqueda, rescate e investigación que se desarrollan en una situación como esta”, expresó Cabrera.

La ejecutiva también manifestó su solidaridad con los familiares del fallecido: “Nos hemos comunicado directamente con la familia para expresarles nuestras condolencias y acompañarlos en este momento de profundo dolor, manteniendo una comunicación constante y respetuosa”.

La empresa reiteró su disposición de cooperar con las autoridades para esclarecer las circunstancias del accidente y reafirmó su compromiso con la seguridad, la transparencia y el cumplimiento estricto de los protocolos operativos.