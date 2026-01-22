Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez celebra 25 años y reconoce aliados solidarios

Santo Domingo.- La Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez conmemoró con orgullo su 25 aniversario. Desde su fundación la institución ha sido un pilar de esperanza para cientos de familias, haciendo posibles cirugías y tratamientos cardíacos pediátricos que han salvado y mejorado la vida de innumerables niños y adultos, gracias a un modelo solidario basado en la cooperación, la transparencia y el amor al prójimo.

El encuentro tuvo lugar en el auditorio del Centro Cardiovascular Nicolás de Jesús Cardenal López Rodriguez, donde la señora Angélica Benítez de Ginebra, presidente de la Fundación, ofreció unas palabras de agradecimiento y dio la bienvenida a los presentes.

Asimismo, fueron reconocidos a los donantes individuales, empresas patrocinadoras e instituciones aliadas, las mismas son: Banco Central, Voluntariado Banreservas / Adalgisa Leyba, Mead Johnson /Marielis Castillo, Fundación Propagas/ Pirigua Bonetti ,Punta Calatina/ Celso Marranzini, Fundación Bisonó Cambiaso /Rafael Bisonó y Carmen Cambiaso , Banco Popular Dominicano/ Leonel NG, Dr. Luis E. Suazo y Cedimat / Milagros Ureña, cuyo respaldo ha permitido financiar operaciones de alto costo, adquirir insumos médicos y garantizar atención especializada a niños y adultos que, de otra manera, no tendrían acceso a estos servicios vitales.

Durante esta significativa conmemoración, se destacó de manera especial la incansable labor de la señora Angélica Benítez de Ginebra, cuya entrega, liderazgo y vocación de servicio han sido fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad de la fundación a lo largo de estos 25 años. Su compromiso ha inspirado a voluntarios, colaboradores y aliados a sumarse a esta noble causa.

Estos 25 años representan miles de latidos llenos de esperanza. Nada de esto habría sido posible sin la solidaridad de quienes creen en nuestra misión y sin el esfuerzo conjunto de un equipo humano comprometido con la vida.

La Fundación Juan Manuel Taveras reafirma, en este aniversario, su compromiso de continuar ampliando sus programas, fortaleciendo alianzas estratégicas y trabajando incansablemente para que más niños con cardiopatías tengan la oportunidad de vivir una vida plena y saludable.