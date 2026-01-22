La Casita Dominicana llena de sabor, color y alegría FITUR

El ministro David Collado inauguró ese pedacito de Quisqueya que muestra la gastronomía y cultura dominicana

Madrid, España.-El ministro de Turismo, David Collado, inauguró este jueves la Casita Dominicana en FITUR, una inspiradora muestra de Quisqueya en la más importante feria turística mundial, que se extenderá hasta el domingo aquí en la capital española.

En esta propuesta creativa del Ministerio de Turismo se muestra la tradición y la cercanía de lo que es el campo en el país, reforzada por la música dominicana que acompaña la experiencia y conecta al visitante con la identidad cultural de la isla.

El montaje integra la mata de plátano, la sombrilla de caña, mecedoras y los detalles en tonos azules que recuerdan las playas dominicanas, para que los turistas y dominicanos que se dan cita en FITUR puedan sentirse como en casa.

La Casita, que lleva el nombre de empresario Frank Rainieri, es una estructura ambientada para evocar la madera y amplios ventanales que llevan a sus espectadores al patio tradicional del campo.

El ministro Collado definió La Casita como una es estrategia innovadora de promoción país, concebida para aprovechar el extraordinario alcance que brinda FITUR como una de las ferias turísticas más importantes del mundo.

«La Casa Dominicana nace con una visión clara: ir más allá del stand tradicional y ofrecer una experiencia auténtica, cercana y profundamente humana», dijo el ministro de Turismo.

En la Casita sus visitantes podrán disfrutar de la gastronomía criolla, del ron dominicano y de cigarros, así como de una muestra del nacimiento del turismo dominicano en Punta Cana.

Rainieri, un visionario del turismo dominicano, fundador del Grupo Punta Cana, agradeció la distinción y expresó que sólo el esfuerzo constante garantiza el éxito en cualquier empresa.

Según los datos del año 2025, alrededor de 255 mil personas de la región europea transitaron por el centro de convenciones IFEMA Madrid, lo que convierte este espacio en una oportunidad única para conectar, emocionar y dejar huella.