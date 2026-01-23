JCE presenta avances del cambio de la nueva cédula a organizaciones políticas

Santo Domingo, RD. – La Junta Central Electoral (JCE) realizó este jueves una sesión informativa y operativa dirigida a delegados de las organizaciones políticas, con el objetivo de presentar los avances en el flujo del proceso de cambio de la cédula de identidad y cédula de identidad y electoral.

La reunión fue encabezada por los directores Américo Rodríguez (Cedulación), Johnny Rivera (Informática), Denny Díaz (Partidos Políticos), Rhina Díaz (Registro Civil), Well Sepúlveda (Voto en el Exterior), Luis Mariano Matos (Registro Electoral), Mario Núñez (Elecciones), Suedi León Jiménez (Comunicaciones) y Ramón Urbáez Mancebo (Coordinación y Apoyo de Juntas Electorales), así como por la consultora jurídica Nikauris Báez Ramírez.

Durante la jornada la Mesa Técnica realizó una demostración en vivo del sistema, utilizando modelos operativos para validar la eficiencia de las estaciones de captura de datos personales y biométricos.

El director de Cedulación informó que en cumplimiento con el cronograma aprobado por el Pleno, el proceso de captura de datos para empleados de la institución inició el pasado 8 de enero.

Estas jornadas se están llevando a cabo tanto en la sede central como en el interior del país, y permiten identificar y aplicar mejoras evolutivas en el sistema antes de su lanzamiento masivo a la ciudadanía, previsto para el mes de abril.

El director de Cedulación reiteró que el próximo 26 de enero., el órgano electoral recibirá al presidente de la República, Luis Abinader, para la emisión de la primera cédula de identidad y electoral con esta nueva tecnología.

Ámbito técnico

En el ámbito técnico, Johnny Rivera, director de Informática, explicó que la integración de elementos de seguridad como el chip y la foto transparente ha requerido ajustes en la distribución del espacio de la lámina de policarbonato.

Explicó que la institución utilizará abreviaturas estandarizadas para nombres de países, lugares de nacimiento y sectores de residencia que superen la longitud permitida.

Asimismo, el nombre de los recintos electorales se imprimirá en dos líneas para evitar el corte de palabras con guiones, asegurando que la información sea clara y legible para la ciudadanía.

En el exterior

Para los dominicanos y dominicanas residentes en el extranjero, Well Sepúlveda, director del Voto en el Exterior, anunció que el proceso que iniciará en mayo se gestionará exclusivamente mediante un sistema de citas para facilitar la logística laboral.

Señaló que este sistema permitirá al mismo tiempo validar los datos de las personas previamente.

Cronograma para las organizaciones políticas

Respecto a la atención de las organizaciones políticas, se anunció un cronograma específico para la captura de datos y entrega de la cédula a presidentes, secretarios generales, delegados y suplentes acreditados ante la Junta Central Electoral, el cual comenzará el lunes 9 de febrero.