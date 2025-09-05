DRIJA presenta “Renueva tu Cocina” con un evento de cocina exclusivo

Santo Domingo.– La reconocida marca de electrodomésticos empotrables DRIJA, a través de su espacio Cuisine By Electrodom, celebró el evento “Renueva tu Cocina – Cooking on Cheers”, una velada culinaria exclusiva que reunió a clientes, invitados especiales y representantes de medios de comunicación.

La experiencia tuvo como protagonista a la chef Heidy Laura Luna, quien deleitó a los asistentes con demostraciones gastronómicas en vivo, bajo la conducción especial de Karina Fabián, aportando dinamismo y cercanía al encuentro.

El evento se realizó en la sucursal de CUISINE, ubicada en la Av. 27 de Febrero No. 393, y sirvió como vitrina para destacar la calidad, innovación y versatilidad de los productos exhibidos, reafirmando el compromiso de DRIJA con el diseño funcional y la excelencia en el hogar.

En el mismo los asistentes pudieron disfrutar de una experiencia culinaria única y divertida, con degustaciones de platos: Parmentier con finas hierbas, lomo de cerdo en salsa de hongos, ensalada momory y Yoguen frouz preparados, por la chef, la cual compartió sus secretos y técnicas para crear recetas innovadoras y deliciosas utilizando los productos de la marca.

Eduardo Ferreira, Gerente en República Dominicana, puntualizó que DRIJA, Cuisine By Electrodom es la marca líder en electrodomésticos y número uno en venta en Electrodomésticos empotrables en República Dominicana, y la cual ofrece soluciones innovadoras y de alta calidad para la cocina moderna. Con una amplia gama de productos que incluyen hornos, estufas y extractores.

Sobre DRIJA:

Cuenta con un diseño elegante y moderno, los productos están diseñados para integrarse perfectamente en cualquier cocina, ofreciendo un estilo y una funcionalidad excepcionales. Además, cuenta con la última tecnología para ofrecer resultados de cocción perfectos y una mayor eficiencia energética.