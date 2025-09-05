Before Boarding y AERODOM inauguran remodelación de Salones Premium en el AILA

Santo Domingo.– Before Boarding, con el apoyo de AERODOM y VINCI Airports, presentó la remodelación completa de los Salones Premium del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), en Santo Domingo.

La renovación, diseñada por la arquitecta Yolanda Fernández y una inversión de más de 25 millones de pesos, implicó una transformación integral de los espacios con la instalación de nuevo mobiliario, rediseño de pisos y techos, remodelación de los baños, además de una redistribución arquitectónica que amplía la comodidad y funcionalidad de las salas. Asimismo, se incorporó una renovada oferta gastronómica y de bebidas, con el objetivo de elevar la experiencia de viaje de los usuarios que hacen uso de este servicio.

Los Salones Premium, operados por Before Boarding, forman parte de una propuesta que responde al interés de los viajeros por contar con una experiencia más cómoda y relajante en los aeropuertos. El servicio combina atención personalizada, acceso a un ambiente privado con amenidades, conexión WIFI y una amplia selección de alimentos y bebidas desarrolladas por el chef Erick Malmsten, junto con facilidades exclusivas como acompañamiento en los procesos de seguridad y migración, y asistencia hasta la puerta de embarque.

“En Before Boarding tenemos el compromiso de seguir innovando y ampliando nuestros servicios para que los usuarios vivan una verdadera Mejor Forma de Viajar. Estos salones renovados han sido diseñados pensando en su comodidad, con más espacio, nuevos servicios y una oferta gastronómica mejorada que eleva la experiencia de quienes confían en nosotros”, expresó César López Colominas, socio de Before Boarding.

De acuerdo con AERODOM, esta remodelación es una respuesta al sostenido crecimiento en la demanda de los servicios VIP en el AILA, reflejo del dinamismo de la aviación comercial y de la confianza de los pasajeros en las facilidades aeroportuarias del país.

“Con esta renovación, reafirmamos nuestro compromiso de seguir transformando nuestros aeropuertos, asegurando que cada pasajero que utilice estos espacios pueda disfrutar de confort, eficiencia y un servicio de primer nivel”, destacó Mónika Infante Henríquez, directora general de AERODOM.

Además de los renovados Salones Premium, el Aeropuerto Internacional de Las Américas cuenta con la sala SKY The Lounge, recientemente galardonada como “Airport Lounge of the Year” y “Airport Lounge Food & Beverage Offering of the Year” para la región de las Américas en los FAB Awards 2025, organizados por The Moodie Davitt Report. También dispone de la Sala Caribe, un espacio walk-in que no requiere reserva previa, ideal para quienes buscan esperar su vuelo en un ambiente cómodo y confortable.

La actualización de los Salones Premium se enmarca dentro de los esfuerzos conjuntos de AERODOM y Before Boarding por fortalecer la experiencia aeroportuaria en la República Dominicana, garantizando que los viajeros encuentren espacios modernos y funcionales que respondan a las tendencias internacionales en servicios de hospitalidad aeroportuaria.