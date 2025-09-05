Alexandra estrena video “Qué clase de hombre” de su álbum Live From D.R.

Miami Florida.-La reconocida intérprete dominicana Alexandra, conocida internacionalmente como “The Queen of Bachata”, presenta el video oficial de “Qué clase de hombre”, una de las piezas más emotivas de su más reciente producción discográfica Live From D.R.

El álbum fue grabado completamente en vivo en un escenario playero de la República Dominicana, ofreciendo a los fanáticos una experiencia íntima y vibrante que captura la esencia de la bachata en su estado más puro.

Live From D.R. no es solo un concierto en directo, sino una producción que combina la fuerza de la interpretación en vivo con el encanto de un paisaje caribeño que refuerza la conexión entre música y territorio.

Con “Qué clase de hombre”, Alexandra entrega una interpretación poderosa que destaca su inconfundible voz y su dominio interpretativo dentro del género. El video acompaña la fuerza emocional de la canción que transmite la pasión y la autenticidad que caracterizan a la artista.

A lo largo de su carrera, Alexandra se ha consolidado como una de las figuras femeninas más importantes de la bachata, llevando el género a escenarios internacionales y colaborando con artistas de renombre. Su capacidad para transmitir emoción y su compromiso con la autenticidad musical le han valido el reconocimiento mundial como “The Queen of Bachata”.

Con Live From D.R., Alexandra no solo celebra sus raíces, sino que ofrece a su público un testimonio audiovisual de su madurez artística y de su capacidad para reinventarse en el género que la consagró.

El video de “Qué clase de hombre” ya está disponible en plataformas digitales, marcando un nuevo capítulo en la trayectoria de una artista que continúa defendiendo con fuerza y autenticidad el legado de la bachata, con este lanzamiento se completa el concierto Live From D.R. para disfrutar de todos los temas de la reina y sus colaboradores.