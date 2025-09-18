Turismo declara La Romana-Bayahíbe como primer destino turístico accesible de RD

El acuerdo marca un hito para la industria turística nacional, al establecer un nuevo estándar de accesibilidad universal

Bayahíbe, La Altagracia. -El ministro de Turismo, David Collado, encabezó este jueves el acto donde se declaró oficialmente a La Romana-Bayahíbe como el primer destino turístico accesible e inclusivo del país, gracias a una innovadora colaboración público-privada.

El proyecto “Destino La Romana Accesible” surge de la alianza estratégica entre el Ministerio de Turismo (MITUR), la Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe (AHRB) y el Clúster Turístico La Romana Bayahibe (CTRB), con el acompañamiento técnico de Open Doors Organization y Travegali.

El acuerdo sobre turismo accesible fue firmado por el ministro Collado y por los empresarios Andrés Fernández y Rafael Blanco, en representación del sector privado, durante un acto que se llevó a cabo en el hotel Sunscape, Dominicus, Bayahibe.

El ministro Collado definió el acuerdo como un logro que marca un hito para la industria turística nacional, al establecer un nuevo estándar de accesibilidad universal.

Asimismo, el funcionario reafirmó el compromiso del MITUR de ejecutar las mejoras necesarias para que las playas de Bayahibe y Dominicus cuenten con condiciones óptimas de accesibilidad, en cumplimiento con los estándares internacionales de Bandera Azul.

“No se trata solo de cumplir con normas, sino de garantizar el derecho de todos a disfrutar plenamente de nuestras playas”, expresó el ministro Collado.

Por su parte, Andrés Fernández, presidente de la AHRB y del CTRB, destacó el papel crucial de la colaboración multisectorial.

“La accesibilidad es un compromiso de todos, un eje transversal para el desarrollo de un turismo más justo y sostenible. Nuestro objetivo es que La Romana sirva de modelo y ejemplo para otros destinos del país”.

El empresario Rafael Blanco, expresidente de ASONAHORES, destacó la importancia del programa y aseguró que posicionar a La Romana-Bayahíbe como un referente del turismo accesible.

«Lo que estamos haciendo aquí nos colocará como líder del turismo accesible a nivel regional. Esto es algo verdaderamente maravilloso», dijo Blanco.

También, la directora ejecutiva de ambas entidades, Ana García-Sotoca, subrayó la visión integral de la iniciativa.

“Este proyecto se enmarca dentro del plan estratégico de desarrollo del destino y ha sido posible gracias al compromiso de todos. Va más allá de la infraestructura; representa un cambio de mentalidad, una apuesta por la inclusión y la equidad”.

Con esta declaración, La Romana-Bayahíbe se consolida como referente en turismo accesible, posicionando a República Dominicana en la vanguardia regional de destinos inclusivos y sostenibles.

El programa abarca el destino La Romana, que va desde el río Soco hasta Boca de Yuma.