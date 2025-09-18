Frente Amplio exige castigo ejemplar para implicados en irregularidades del SeNaSa

Santo Domingo, RD. –El Frente Amplio exigió castigo ejemplar para todos los implicados en los actos de irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que han puesto en riesgo la estabilidad financiera de la institución y la protección social de miles de trabajadores y familias dominicanas.

“Demandamos una profunda mejoría en la calidad de los servicios de salud que esta ARS ofrece a la clase trabajadora y a los más necesitados, garantizando atención digna, oportuna y humana”, dijo Luz Eneida Mejía vicepresidenta nacional del Frente Amplio.

“Asimismo, una rebaja sustancial en el costo de los medicamentos, pues la salud no puede ser un negocio de pocos, sino que es un derecho fundamental que debe garantizar el estado para todas y todos”, agregó.

La organización política denunció que, de acuerdo con reportajes de la prensa nacional, funcionarios y exfuncionarios del SeNaSa, en complicidad con prestadores privados de salud, inventaron miles de atenciones inexistentes, cobradas fraudulentamente al sistema, provocando el desvío de cientos de millones de pesos.

“El SeNaSa ha sido convertido en botín de corrupción, mientras se afectan las reservas y se compromete el derecho a la salud del pueblo dominicano”, aseveró la entidad política.

Advirtió además que la transferencia de fondos públicos al sector privado mediante contratos irregulares y tercerización de servicios constituye una nueva modalidad de saqueo.

La organización política criticó que los mecanismos de supervisión del SeNaSa, la SISALRIL y el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) fallaron en su rol de vigilancia, y rechazó la decisión del gobierno de inyectar recursos extraordinarios, alegando que “se convierten en subsidios sin garantías, perpetuando la impunidad y la corrupción”.

Asimismo, el Frente Amplio llamó al Ministerio Público y la PEPCA a llevar a cabo una investigación a fondo que derive en sanciones y condenas ejemplares contra todos los responsables, al tiempo que anunció la realización de una vigilia en defensa de la salud y contra la corrupción, el próximo domingo 21 de septiembre de 2025, a las 10:00 a.m., frente al Hospital Moscoso Puello, donde además exigirán al gobierno la terminación de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.