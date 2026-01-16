RD acogerá la primera Cumbre Latinoamericana de Turismo Deportivo de Montaña

La República Dominicana será sede del LATAM Trail Summit 2026, la primera cumbre nacional y latinoamericana dedicada al turismo deportivo de montaña, un espacio de reflexión y acción entre instituciones, sector privado, comunidades y academia, diseñado para impulsar la proyección internacional del turismo de montaña de la República Dominicana.

El evento, que se celebrará los días 6 y 7 de marzo de 2026, tendrá como sede la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y nace con el objetivo de posicionar a los destinos de montaña de la República Dominicana como escenarios turísticos, deportivos y de inversión que generen impacto económico, social y territorial.

Wander Pallero, director general de LATAM Trail Summit, explicó este jueves en una rueda de prensa que ese evento pretende fortalecer en una visión integrada al deporte, la sostenibilidad y el desarrollo económico local.

“La cumbre nace como una plataforma regional orientada a reunir al sector académico, público-privado, clústeres turísticos, marcas, atletas, y comunidades para posicionar y convertir a República Dominicana en un referente del turismo deportivo de montaña”, puntualizó Pallero.

Además, la directora de la Escuela de Turismo y Gastronomía en PUCMM campus Santo Domingo, Ina Percival, expresó que para la universidad es un honor ser anfitriones de este evento, que conecta al deporte, al turismo y a desarrollo sostenible.

“Estos son tres ejes estratégicos que definitivamente nuestro país necesita y para nosotros, este encuentro nos ayuda a ser escenario de un debate académico que impulse también la formación de profesionales con visión global y con compromiso social”, resaltó.

La agenda del evento contempla conferencias magistrales, paneles especializados, talleres prácticos simultáneos y una feria de proyectos y destinos, donde se presentarán iniciativas vinculadas al trail running, el turismo de montaña, el turismo comunitario y los deportes en entornos naturales.

Como parte del programa, el LATAM Trail Summit incluirá un Encuentro Institucional de Alto Nivel, concebido como un espacio de diálogo, cooperación regional y construcción de alianzas estratégicas entre países, destinos, organizaciones, marcas e instituciones vinculadas al turismo deportivo.

La directora de Iniciativas Provinciales del Ministerio de Turismo, Yira Vermenton, explicó durante este encuentro que la Estrategia Nacional de Sostenibilidad para el Sector de Turismo que impulsa el Ministerio contempla la diversificación del producto turístico nacional, y el turismo deportivo es un nicho en constante crecimiento que atrae a deportistas y participantes de eventos de gran magnitud.

“Y en la República Dominicana tenemos ambas posibilidades abiertas. Tenemos la posibilidad de empezar a crear esos grandes eventos”, agregó la funcionaria.

La participación en el LATAM Trail Summit 2026 es libre de costo, con registro previo obligatorio, habilitado desde ya en la web latamtrailsummit.com

Los aliados estratégicos del evento son la PUCMM, el Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES). Además, cuenta con AERODOM, Asociación de Turismo Deportivo, Puerto Plata Tech y The Domes Jarabacoa como patrocinadores oficiales.