Presidente de Wyndham para Latinoamérica resalta liderazgo turístico de República Dominicana

Gustavo Viescas, presidente para Latinoamérica y el Caribe de Wyndham Hotels & Resorts, destacó el notable crecimiento experimentado por varios destinos de la región durante el último año, con especial protagonismo de República Dominicana, que ha quintuplicado la llegada de visitantes.

Según explicó el directivo, el dinamismo turístico de Latinoamérica y el Caribe responde no solo al aumento sostenido de viajeros, sino también al creciente interés por propuestas basadas en la riqueza cultural y gastronómica, así como en experiencias auténticas. Estos atributos, afirmó, refuerzan la competitividad de Iberoamérica frente a otros destinos internacionales más artificiales.

En declaraciones al diario español La Razón, Viescas señaló que la apertura del turismo a la clase media está ampliando el mercado, ya que cada vez más personas están dispuestas a invertir en experiencias y vacaciones.

Asimismo, explicó que las aerolíneas de bajo coste están jugando un papel clave al ofrecer buen servicio y ampliar las opciones de conectividad.

“Un ejemplo es Arajet, que acaba de lanzar rutas conectando República Dominicana con más de 20 destinos. Todo esto está ensanchando el mercado y haciendo que más personas viajen dentro de la región”, dijo.

A nivel regional, Wyndham Hotels & Resorts cuenta actualmente con 289 hoteles en operación, presencia en 29 países y más de 46.000 habitaciones.

De cara al futuro, Viescas aseguró que las perspectivas son muy positivas, con acuerdos firmados para la apertura de alrededor de 180 nuevos hoteles en los próximos años. La expansión mantendrá una concentración similar a la actual, con un fuerte peso en el Caribe, especialmente en República Dominicana, México y Brasil.

Asimismo, indicó que aproximadamente el 50 % de la demanda turística en Latinoamérica corresponde al turismo de ocio y que la compañía está especialmente enfocada en la hotelería upscale de cuatro estrellas, uno de los principales puntos fuertes de Wyndham en la región.