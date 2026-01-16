Regidora del PLD denuncia retroceso en Santo Domingo Este

Santo Domingo Este.–La regidora del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Isabel Pérez, manifestó que el municipio de Santo Domingo Este atraviesa un marcado retroceso en distintos aspectos de su gestión municipal, situación que, a su juicio, afecta de manera directa la calidad de vida de los munícipes.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa APM Noticias, que conduce y produce el periodista Salvador Ramírez, donde la edil expuso una serie de deficiencias que, según indicó, evidencian el deterioro del municipio.

La regidora denunció que existe un bloqueo por parte del alcalde Dío Astacio que impide que empleados cancelados del ayuntamiento reciban sus prestaciones laborales, calificando esta situación como una violación a los derechos adquiridos de los trabajadores municipales.

Asimismo, Pérez fue enfática al señalar que Santo Domingo Este se encuentra “arrabalizado”, atribuyendo esta problemática principalmente a los trabajos inconclusos de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y del Ministerio de Obras Públicas, los cuales han generado caos, deterioro urbano y malestar entre los residentes.

En cuanto al servicio de recogida de desechos sólidos, la regidora afirmó que la basura se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la población, alertando sobre la falta de una ruta clara y una frecuencia adecuada en la recolección, lo que ha provocado acumulación de desperdicios en diversos sectores del municipio.

Estas y otras deficiencias fueron denunciadas por la regidora Isabel Pérez, quien reiteró su llamado a las autoridades municipales a asumir con responsabilidad la gestión de Santo Domingo Este y a ofrecer soluciones reales a los problemas que afectan a la comunidad.