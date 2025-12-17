Iberostar Hotels & Resorts se integra al programa de Formación Dual de INFOTEP

La alianza permitirá formar jóvenes en un entorno laboral real y fortalecer la disponibilidad de talento calificado en el sector hotelero

Bávaro, Punta Cana. -Iberostar Hotels & Resorts acordó con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) iniciar la implementación del Programa ProDual, con el compromiso de fortalecer sus acciones de responsabilidad social y ampliar las oportunidades de capacitación para jóvenes de la región Este.

La iniciativa fue coordinado por el Chief People Officer de Grupo Iberostar, Luis Zamora, junto a Ercira del Villar, encargada de la Oficina Satélite del INFOTEP en Bávaro, en representación del director general Rafael Santos Badía, quienes destacaron la importancia de integrar a la cadena hotelera a esta modalidad formativa que combina teoría y práctica en un entorno laboral real.

Un modelo que transforma talento en resultados

Con su incorporación al programa, Iberostar abrirá las puertas de sus instalaciones para que jóvenes aprendices reciban una formación teórico-práctica orientada a desarrollar competencias técnico profesionales, fomentar la empleabilidad y generar oportunidades de crecimiento para sectores vulnerables.

La iniciativa permitirá a los participantes formarse directamente en áreas vinculadas a la operación hotelera, creando un puente inmediato entre la capacitación y el empleo. Al mismo tiempo, la empresa dispondrá de talento calificado y contribuirá al desarrollo de un relevo generacional alineado con los estándares de calidad del sector turístico.

Impacto social y generación de oportunidades

Al integrarse al programa, Iberostar refuerza su compromiso con el desarrollo comunitario y el impulso a la empleabilidad juvenil. La cadena hotelera contribuirá a que más jóvenes descubran su potencial, accedan a nuevas oportunidades de trabajo y se inserten con mayor facilidad en un mercado altamente competitivo.

Para INFOTEP, esta alianza expande el ecosistema de empresas que apuestan por el modelo dual y permite seguir fortaleciendo la formación técnico profesional como herramienta de movilidad social, crecimiento económico y desarrollo humano.

PRODUAL es el modelo de formación dual del INFOTEP. Su esencia combina dos espacios fundamentales:

La teoría, desarrollada en los talleres y centros de formación del INFOTEP. La práctica, realizada en empresas donde los aprendices ejecutan tareas reales bajo supervisión especializada.

Este esquema les permite adquirir experiencia profesional antes de concluir su capacitación, adaptarse a las exigencias productivas y fortalecer competencias blandas como responsabilidad, trabajo en equipo y comunicación.

El programa formación dual se ha convertido en una herramienta clave para atender la demanda de personal calificado en sectores estratégicos, especialmente en el turismo, donde la excelencia en el servicio depende directamente del capital humano.