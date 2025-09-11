Víctor Pavón llama a votar masivamente por Jesús Feliz a la Dirección Política FP

Santo Domingo.- El dirigente nacional del partido Fuerza del Pueblo (FP) y precandidato a alcalde por esa organización en Santo Domingo Norte (SDN), empresario Víctor Pavón, llamó hoy a los miembros de la Dirección Central (DC) a votar de forma masiva por el exalcalde Jesús Feliz en las elecciones internas que se realizarán el próximo domingo, en la que se elegirá a una parte de los que integrarán la Dirección Política de esa institución.

Pavón dijo que Jesús Feliz cuenta con las condiciones políticas, educativa y organizativa necesarias para aportar e impulsar al partido hacia la conquista de sus objetivos a corto y largo plazo en la dirección de alcanzar el poder en el 2028 y más allá.

“Las condiciones están dadas para que Feliz, que es un compañero solidario y trabajador llegue el próximo domingo con el voto de los miembros de la Dirección Central a la Dirección Política y desde ahí con sus valiosos aportes contribuya diariamente con el fortalecimiento partidario de SDN y de otras demarcaciones del país, como lo ha hecho en otras ocasiones”, dijo Pavón.

Aseguro que Jesús Feliz es la mejor opción para lograr que el partido continúe desarrollándose en el municipio.

Pavón, quien registra en las encuestas el mejor posicionamiento para optar por la Alcaldía de SDN, expresó que Jesús Feliz representa la renovación política, la transparencia y la verdadera cercanía con la gente, valores fundamentales para garantizar un gobierno local comprometido con las necesidades de la comunidad.

“El compromiso de Jesús Feliz con nuestra gente está más que demostrado; por eso invito a todos los ciudadanos a que votemos masivamente por él y construyamos juntos un municipio más próspero, justo y solidario”, manifestó Pavón.

Finalmente, el dirigente político subrayó que la participación activa de cada votante será clave para lograr el triunfo y consolidar un cambio positivo que impacte a todos los sectores.