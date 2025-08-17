Alcalde de Lawrence reconoce al empresario y dirigente político Víctor Pavón

Lawrence, Boston, EE.UU.- El miembro de la Dirección Central del partido Fuerza del Pueblo (FP), empresario Víctor Pavón, giró una visita de cortesía al alcalde de origen dominicano en Lawrence Massachusetts, Brian de Peña en la que ponderó su calidad humana, su compromiso partidario y su solidaridad y disposición a servirles a todos los dominicanos(a) de la diáspora que aportan no solo a la economía de los Estados Unidos, sino también a la República Dominicana.

Pavón, ponderó el amplio trabajo de carácter social y en inversiones económicas que realiza Brian Peña en Lawrence, ciudad que se ha convertido es una de las más pujantes de Massachusetts y que cuenta con más del 80% de emigrantes de origen quisqueyanos.

“Con las grandes inversiones de los dominicanos se ha logrado producir grandes transformaciones en Lawrence, una ciudad que hace 20 años estaba sumergida en el abandono, deserción escolar y en el flagelo de las drogas, pero hoy gracias al esfuerzo que ha llevado a cabo desde la alcaldía Brian Peña esta se ha erigido como un modelo para todo EE.UU.”, aseguró Pavón.

Instó a los electores de Lawrence a apoyar la reelección de Brian Peña, a fin de que este desde la alcaldía continúe con la ola de transformaciones que ha propiciado desde su gestión con la apertura a las grandes inversiones que han logrado remozar no solo a la policía de la ciudad con la instalación de cámaras y utensilios de alta generación para garantizar los derechos de los ciudadanos, sino también porque ha puesto en alto la trayectoria de todos los dominicanos.

De su lado, el alcalde Brian Peña otorgó al empresario Víctor Pavón un pin que lo identifica como hijo distinguido de la ciudad de Lawrence y además, un certificado de reconocimiento por la labor social y el arduo trabajo que realiza a favor de los munícipes de Santo Domingo Norte.

De igual forma, Pavón agradeció a Brian Peña por la entrega del reconocimiento y por el recibimiento con que fue acogido por las autoridades de la ciudad de Lawrence.

Manifestó sentirse comprometido a seguir replicando a través de los medios de comunicación la inmensa labor que el alcalde Peña efectúa en beneficio de los pobladores de su demarcación en los EE.UU.

“Es inmensa y ejemplarizadora su labor, por lo que esperamos que esto pueda servir de ejemplo a las alcaldías de República Dominicana”, puntualizó.