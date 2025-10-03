Viceministra del MESCyT Carmen Evarista Matías visita nueva sede de Unisnorte

Santo Domingo Norte, RD.– En una muestra de respaldo al fortalecimiento de la educación postsecundaria en el país, la viceministra de Educación Superior, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Carmen Evarista Matías, realizó una visita de cortesía a la nueva sede de la Universidad Santo Domingo Norte (UNISNORTE), ubicada en Colina Centro, la cual será inaugurada en los próximos días.

Durante el recorrido por las modernas instalaciones, la funcionaria valoró positivamente los avances estructurales, tecnológicos y académicos de la institución, resaltando que Unisnorte representa un paso importante hacia el acceso de la educación terciaria en la República Dominicana.

“La educación transforma vidas, y esta nueva universidad abre oportunidades reales para cientos de jóvenes del municipio Santo Domingo Norte. Desde el Gobierno reafirmamos nuestro compromiso con una formación de calidad, inclusiva y alineada a los desafíos del presente”, expresó Matías.

El equipo directivo de Unisnorte, encabezado por su rector Nouel Antonio de la Cruz Ibe, agradeció la visita y reafirmó su disposición de trabajar en conjunto con el MESCyT para garantizar una propuesta académica pertinente, con altos estándares de calidad y centrada en el desarrollo de Santo Domingo Norte y del país.

La visita marca un hito significativo en la etapa previa a la inauguración oficial de esta institución, concebida como una plataforma educativa innovadora al servicio de las futuras generaciones.