MAPFRE y Grupo Ramos anuncian jornadas gratuitas de prevención y detección de cáncer de mama

Santo Domingo.- MAPFRE y Grupo Ramos, presentaron la décima primera edición de Alerta Rosada, una iniciativa que durante más de una década se ha consolidado como referente en la detección temprana, concienciación y lucha contra el cáncer de mama en República Dominicana.

Alerta Rosada, con una inversión que supera los USD$471,000, ha beneficiado a más de 88,870 personas, detectado 1,599 casos y realizado 3,475 actividades, que incluyen jornadas médicas, espacios educativos y alianzas estratégicas que han permitido acercar servicios de detección temprana a la población. Además, en el marco de estas jornadas se han indicado 6,575 sonografías y 5,409 mamografías.

Las jornadas contarán con consultorios móviles para la realización de chequeos gratuitos a cargo de médicos especialistas. Estos espacios estarán disponibles en las tiendas Sirena y plazas comerciales de diferentes localidades, hasta el 30 de octubre.

“Durante 11 años hemos realizado estas actividades de concientización, y con cada jornada de prevención contra el cáncer de mama reafirmamos nuestro compromiso con la vida. La detección temprana salva miles de mujeres y hombres cada año, y nuestra misión es acompañarlos, educar y generar conciencia”, expresó Doris Alburquerque, gerente de Prevención y Promoción de MAPFRE.

Asimismo, Natacha Quiterio, segunda vicepresidenta de Mercadeo y Desarrollo Corporativo de MAPFRE, resaltó que a lo largo de dos décadas MAPFRE ha construido una historia que le llena de orgullo.

“No solo hemos crecido en cifras, sino también en confianza, en cercanía y en compromiso con nuestros clientes y la sociedad dominicana. Y dentro de esa historia, Alerta Rosada ha sido un pilar esencial, porque durante más de la mitad de estos años hemos desarrollado estas jornadas de prevención y concienciación”.

Por su parte, Vanessa Alba Caminero, directora ejecutiva de Asuntos y Relaciones Corporativas, destacó: «En Grupo Ramos tiene como propósito mejorar vida, todos los días, también significa estar presentes en los momentos más importantes. Con Alerta Rosada, reafirmamos nuestro compromiso con la salud y el bienestar de las familias dominicanas. Promovemos la detección

temprana del cáncer de mama como un acto de amor propio y de esperanza, convencidos de que la prevención salva vidas y genera conciencia para un futuro más saludable.

A través de esta iniciativa MAPFRE República Dominicana y Grupo Ramos reafirman una vez más su compromiso con la salud de la población y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impactando de manera directa los ODS 3: Salud y Bienestar, ODS 5: Igualdad de Género y ODS 17: Alianzas para Lograr los Objetivos.

Para más información sobre la campaña y los lugares donde se realizarán los chequeos, pueden visitar las redes sociales y sitio web de MAPFRE Salud ARS, Grupo Ramos y Sirena.