AFP Atlántico lanza “PROSPERA”: nueva alternativa de plan complementario de pensiones

Santo Domingo.— En el marco de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD2025), AFP Atlántico presentó PROSPERA, un plan de ahorro complementario para el retiro diseñado para ofrecer a los afiliados la oportunidad de planificar su futuro con mayor libertad, flexibilidad y atractivos rendimientos, ya sea que residan dentro o fuera de la República Dominicana.

La presentación se llevó a cabo en el stand de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) en la FILSD2025, con la participación de Filipo Ciccone, presidente de AFP Atlántico, quien destacó el compromiso de la entidad con la innovación en productos de previsión y ahorro, junto al superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres, quien resaltó la importancia de impulsar soluciones que fortalezcan el sistema previsional y amplíen las alternativas de ahorro personal a largo plazo.

“Con PROSPERA buscamos acompañar a cada persona en el camino hacia la estabilidad financiera, dándole la posibilidad de ahorrar con propósito, acceder a mayores beneficios y disponer de sus recursos en los momentos más importantes de su vida”, afirmó Filipo Ciccone, presidente de AFP Atlántico.

También compartió uno beneficios exclusivos del plan PROSPERA que es la bonificación por constancia, un incentivo que premia a los afiliados a que mantengan aportes regulares durante tres años consecutivos.

Los planes complementarios de pensiones se adaptan a las metas de cada afiliado, quien define el monto y la frecuencia de sus aportes, con la posibilidad de incrementarlos según sus capacidades y objetivos financieros.

Los fondos acumulados pueden destinarse no solo al fortalecimiento de la pensión futura, sino también a necesidades estratégicas como la adquisición de una primera vivienda, estudios, gastos de salud de alto costo o incremento de su fondo de pensiones, obteniendo así una mejor pensión.

Con este lanzamiento, se pone a disposición de los ciudadanos dominicanos el segundo plan complementario de pensiones, aprobado mediante la resolución de la SIPEN número 500-25, con la posibilidad de seguir forjando la importancia del ahorro para el retiro a través de nuevas alternativas de ahorro a largo plazo.