República Dominicana pospone para 2026 la Décima Cumbre de las Américas

Santo Domingo. – El Gobierno de la República Dominicana anunció la posposición para el próximo año de la Décima Cumbre de las Américas, decisión adoptada tras un cuidadoso análisis de la situación regional y en consenso con sus principales socios, entre ellos Estados Unidos y otros países clave del hemisferio.

La medida, informaron las autoridades, fue coordinada con representantes de las principales instituciones internacionales involucradas en la organización del evento, incluyendo al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Todos los recursos invertidos hasta la fecha serán aprovechados para la nueva convocatoria, así como las reuniones hemisféricas previstas en territorio dominicano.

Según explica el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), al asumir en 2022 la responsabilidad de acoger la Cumbre de las Américas, no eran previsibles las actuales divergencias políticas que dificultan el diálogo interamericano, ni los recientes eventos climáticos que han afectado severamente a varios países del Caribe.

La República Dominicana fue elegida sede de la Décima Cumbre durante la Novena edición del foro, celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos, en junio de 2022, y ratificada por la Asamblea General de la OEA en Lima, Perú, ese mismo año.

Desde entonces, el país ha desarrollado un intenso trabajo de coordinación con la OEA y otras entidades para garantizar el éxito del evento, cumpliendo con todos los compromisos asumidos.

La posposición implicará la realización de nuevas consultas sobre la fecha definitiva y la ampliación del diálogo político para incluir a los nuevos gobiernos que resulten democráticamente electos en la región.

El MIREX expresó su agradecimiento a los países hermanos, organismos internacionales, representantes del sector privado, de la juventud, de la sociedad civil y a todas las instituciones del Estado dominicano que han contribuido al proceso organizativo con compromiso y entusiasmo.

Finalmente, la República Dominicana reafirma su compromiso con el multilateralismo, la política de buena vecindad y las alianzas que promuevan la integración regional.