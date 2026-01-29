Policía activa búsqueda de joven asesinó a su hermana de 13 años en SFM

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, activó la búsqueda y captura de una joven de 22 años acusada de causar la muerte de su hermana de 13 años, en un hecho ocurrido en el sector Duarte Arriba, San Francisco de Macorís.

La presunta agresora, Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, actualmente prófuga, habría ultimado a su hermana Anelsy Ceballos de Jesús durante un conflicto familiar.

En el mismo incidente resultó gravemente herido Enmanuel Núñez Batista, de 20 años, quien permanece ingresado en un centro de salud recibiendo atenciones médicas.

Según las primeras indagatorias, el suceso ocurrió en los alrededores de una vivienda, luego de que se desatara una riña entre ambas hermanas.

La madre de las involucradas declaró que su hija mayor tenía tiempo sin hablarle, por lo que dijo desconocer si existían conflictos previos entre las hermanas.

El informe del médico legista establece que la adolescente falleció a causa de un shock hemorrágico provocado por una herida de proyectil de arma de fuego.

En la escena del crimen fueron recolectados casquillos calibre 9 mm, así como tres armas blancas.

La Policía Nacional aseguró que las investigaciones continúan y reiteró el llamado a la joven señalada para que se entregue a las autoridades.