Se entrega joven asesinó a su hermana de 13 años; afirma disparo no iba dirigido a ella

San Francisco de Macorís.– La Policía Nacional informó que se entregó de manera voluntaria la joven de 22 años, que asesinó a su hermana adolescente de 13 años e hirió gravemente a la pareja de esta durante un conflicto familiar ocurrido en esta ciudad.

Ankelsy Valerio de Jesús, se presentó la tarde del jueves en la Dirección Regional de la Policía Nacional en La Vega, donde formalizó su entrega voluntaria.

De acuerdo con el informe policial, Valerio de Jesús era requerida por su presunta responsabilidad en la muerte de su hermana menor, Anelsy Ceballos de Jesús, así como por las heridas de proyectil de arma de fuego causadas al joven Enmanuel Núñez Batista, en un hecho ocurrido el pasado 28 de enero en el sector Duarte Arriba.

Tras su entrega, la joven fue trasladada al Hospital Regional Dr. Luis Morillo King, donde fue evaluada médicamente, y posteriormente puesta bajo custodia de la Subdirección Regional de la Policía Nacional en la provincia Duarte, encontrándose en buen estado de salud física y mental, para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional indicó que el caso continúa bajo investigación, en coordinación con el Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer por completo las circunstancias en que se produjo el suceso.

Dice no tuvo la intención de matar a su hermana

En declaraciones ofrecidas en un video que circula en redes sociales, la joven aseguró que no tuvo la intención de disparar contra su hermana. Según explicó, el conflicto se originó durante una discusión con su cuñado.

“Yo le dije que no le diera a Anelsy, porque ella es mi hermana y yo iba a salir a defenderla”, expresó.

Asimismo, afirmó que el arma utilizada no era de su propiedad, alegando que la habría encontrado previamente en una casa abandonada cercana a su residencia. Indicó que, tras resultar herida durante la discusión, recordó la existencia del arma y regresó a buscarla.

“Yo le tiré a él, pero no fue a mi hermana”, manifestó de manera reiterada.

Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para determinar responsabilidades y establecer de manera precisa cómo ocurrieron los hechos que culminaron con la trágica muerte de la menor.