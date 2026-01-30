Alcaldía de Cotui inicia remozamiento del Cementerio Viejo con inversión millonaria

Cotui.-Con una inversión inicial de RD$880,586.56, el alcalde José Eugenio Montilla, anunció el inicio de los trabajos de remozamiento de la estructura del Cementerio Viejo, una obra que contempla una inversión global que ronda los dos millones de pesos, con el objetivo de dignificar y embellecer todas sus áreas del camposanto.

El ejecutivo municipal explicó que el diseño de la intervención permitirá transformar el camposanto en un espacio organizado, estéticamente atractivo y respetuoso, al punto de que podrá ser visitado incluso con fines turísticos, resaltando su valor histórico y cultural para el municipio.

Durante el acto de inicio de la obra, realizado en la parte frontal del cementerio, el alcalde Montilla, aprovechó para anunciar nuevos proyectos de impacto comunitario, entre ellos la construcción de una nueva funeraria municipal en el sector Las Flores, así como la edificación de rotondas en las salidas hacia Santo Domingo y hacia el municipio de Villa La Mata, obras que contribuirán a mejorar la movilidad y la infraestructura vial.

En tanto, el presidente de la Sala de Concejales, Mario Melvin Peralta, valoró positivamente la ejecución del proyecto y saludó la gestión administrativa y ejecutiva de la alcaldía, destacando que el remozamiento del Cementerio Viejo responde a una demanda histórica de una amplia parte de la población, que reclamaba la adecuación y mejora de esta importante estructura municipal.

Las autoridades locales reafirmaron su compromiso de continuar impulsando obras que eleven la calidad de vida de los munícipes y fortalezcan el desarrollo urbano y social del municipio.

Por Luis Ramón López