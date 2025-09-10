ITLA impulsa desarrollo tecnológico en Moca con nueva oferta académica

Moca, Espaillat.-El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) anunció la apertura de una nueva propuesta académica en el municipio de Moca, que dará inicio próximamente con una amplia oferta de cursos, diplomados y programas de capacitación tecnológica.

Esta iniciativa incluye oportunidades de becas para jóvenes y adultos de la provincia Espaillat, con el objetivo de acercar la educación tecnológica de calidad a la población, ampliando las opciones de desarrollo académico y profesional.

Las áreas de formación abarcan programas de alta demanda laboral como son la programación e introducción a la programación, ciberseguridad y hacking ético, soporte técnico en TIC y fundamentos del computador, marketing digital, photoshop y fotografía móvil.

También se ofrecerán en el área de administración de redes sociales y contenido creativo, programación de videojuegos, Ofimática y Excel e Idiomas en inglés y francés en distintos niveles.

Con estas ofertas, el ITLA reafirma su compromiso de ser un motor de oportunidades en el país, impulsando la preparación académica de la juventud y de los adultos, y contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la provincia Espaillat.

La apertura de estos programas en Moca representa un paso trascendental en la descentralización de la educación tecnológica, facilitando el acceso a carreras y cursos que responden a las exigencias del mercado laboral nacional e internacional.

El lanzamiento oficial se llevará a cabo en los próximamente, con la participación de autoridades locales, representantes del ITLA y líderes comunitarios, quienes valoran esta oportunidad como un avance significativo para el desarrollo educativo de la región.