MESCyT convoca a juventud a Becas Nacionales 2026 con prioridad en áreas STEAM

Santo Domingo. – El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Evaristo Santos Badía, encabezó este lunes el acto de apertura a la convocatoria del Programa de Becas Nacionales 2026.

Una iniciativa que prioriza la formación en áreas STEM en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y STEAM que incluyendo las Artes diseñado para fomentar el pensamiento crítico, la resolución de problemas reales y la innovación.

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y productivo de República Dominicana, el ministro Santos Badía destacó que el país busca consolidarse como un destino académico mediante el fortalecimiento de la oferta educativa y la adecuación de los programas universitarios a las demandas del mercado laboral.

El funcionario afirmó que el Gobierno trabaja junto a las universidades para impulsar inversiones, reajustes curriculares y una mayor vinculación entre la academia y la economía nacional.

Asimismo, señaló que el país enfrenta una coyuntura favorable para el crecimiento económico y la generación de empleos formales en distintas regiones, como Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Bávaro–Punta Cana, Miches, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Azua, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Santiago y otros.

“El llamado es a la juventud dominicana a aprovechar estas oportunidades, motivándose a perseguir el bienestar y el progreso a través de la educación”, expresó.

Programa “Beca tu Futuro”

A través del programa “Beca tu Futuro”, el Gobierno dominicano procura beneficiar a miles de jóvenes con talento y vocación académica, promoviendo su desarrollo profesional y su contribución al progreso social.

Santos Badía explicó que las becas serán distribuidas en 49 Instituciones de Educación Superior (IES) que operan en el país, con una oferta de 357 carreras y 469 programas académicos, con el propósito de ampliar las oportunidades de formación para estudiantes y profesionales dominicanos mediante el sistema de apoyo educativo estatal.

Destacó además que el programa constituye una política pública orientada a garantizar el acceso a la educación superior, en cumplimiento del artículo 63 de la Constitución de la República, que establece el derecho a la educación.

Oferta académica

La convocatoria contempla programas en áreas estratégicas para el desarrollo nacional en distintos niveles de formación, en el nivel técnico superior en áreas tales como: Tecnología en Mecatrónica, Tecnología en Redes de la Información, Tecnología en Inteligencia Artificial, Tecnólogo en Ciberseguridad.

Además, en el nivel de grado se encuentra la Ingeniería Telemática, Ingeniería en Ciencias de la Computación, Ingeniería en Ciberseguridad, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Software. Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Administración Turística y Hotelera.

Así como en el nivel de maestría están: Ciencias en Eficiencia Energética, Gestión e Innovación de Destinos Turísticos Sostenibles, Ingeniería Industrial, Ciencia de Datos y Análisis Avanzado, Odontología Legal y Forense, Agricultura de Precisión.

El ministro explicó que estas áreas responden a las necesidades del país en materia de innovación, productividad y desarrollo sostenible, contribuyendo a la formación de recursos humanos altamente calificados.

Durante el acto, el viceministro de la Presidencia, Luis Madera, destacó que la priorización de becas en áreas STEM responde a los sectores estratégicos definidos por el Gobierno, como logística, zonas francas especializadas, turismo diversificado y agroindustria.

Indicó que estos sectores requieren profesionales formados en ciencias, tecnología, informática, matemáticas y artes, al tiempo que destacó el interés de impulsar la participación femenina en estas áreas.

“Queremos promover una mayor participación de las mujeres en carreras STEM y aspiramos a que el 70 % de las becas se concentren en estas áreas”, señaló.

Instituciones participantes

Entre las instituciones de educación superior participantes figuran: Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), Universidad ISA (UNISA), Universidad Central del Este (UCE), Universidad APEC (UNAPEC), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Universidad Tecnológica del Sur (UTESUR).

Plazo de convocatoria

La convocatoria para las Becas Nacionales 2026 está abierta desde este 23 de febrero hasta el 8 de marzo de 2026. Durante este período, los interesados podrán presentar sus solicitudes conforme a los requisitos establecidos.

El ministro reiteró que esta iniciativa busca ampliar el acceso a la educación superior y contribuir al desarrollo integral del país mediante la formación de profesionales en áreas estratégicas.