Gran parte del país sigue a oscuras nueve horas después del “blackout”

Santo Domingo.– Nueve horas después del blackout (apagón total) que inició a la 1:23 de la tarde, República Dominicana continúa a oscuras en gran parte del territorio nacional, enfrentando una de las mayores crisis eléctricas de los últimos años.

El evento, que dejó sin energía a amplias zonas del país, fue provocado por una falla en la subestación de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), ubicada en San Pedro de Macorís, según confirmó el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini.

El impacto del blackout fue inmediato y profundo: dejó fuera de servicio el Metro de Santo Domingo y el Teleférico, obligando a miles de ciudadanos a caminar largas distancias para regresar a sus hogares.

El apagón ha afectado no solo el transporte, sino también hospitales, comercios y servicios básicos. En redes sociales, ciudadanos reportan dificultades para acceder a agua potable, realizar transacciones electrónicas y mantener la cadena de frío en alimentos perecederos.

Aunque el ministro de Energía, Joel Santos, comunicó a las 8:30 de la noche que se habían integrado 1,442 megavatios de generación en línea —lo que representa aproximadamente un 42.5 % de la demanda real del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI)—, usuarios denuncian en redes sociales que la energía volvió momentáneamente, pero fue retirada nuevamente.

Ante los reportes de aglomeraciones y caos vehicular por la salida de funcionamiento de los semáforos en gran parte del país, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, dispuso el despliegue de patrullas militares en apoyo a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

La medida busca reforzar la seguridad vial y ciudadana en las principales avenidas y zonas urbanas, mientras se trabaja en la restauración del sistema eléctrico, informó la institución castrense.

De su lado, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que la Línea 1 y 2 del Metro de Santo Domingo, así como la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo restablecieron su servicio pasada la 8:00 de la noche.