Embajada EEUU desmiente rumores sobre supuesto ingreso libre de inmigrantes ilegales

Santo Domingo.-La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, informó este lunes que es falso cualquier rumor que asegure que un eventual cierre del gobierno estadounidense permitiría la entrada de inmigrantes ilegales a territorio norteamericano.

En un comunicado oficial, la sede diplomática aclaró que no existe ningún cambio en las leyes de inmigración de los Estados Unidos, ni en la aplicación de las leyes fronterizas, por lo que reiteró que cualquier información en ese sentido carece de veracidad.

La embajada hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse confundir por informaciones falsas que circulan en redes sociales o medios no oficiales, y recordó que las únicas fuentes confiables sobre temas migratorios son los canales oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, como el Departamento de Estado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Asimismo, enfatizó que las leyes migratorias estadounidenses se mantienen plenamente vigentes, y que toda persona que intente ingresar irregularmente a los Estados Unidos será sujeta a los procedimientos legales correspondientes, incluyendo la detención y deportación inmediata.

La Embajada de los Estados Unidos, reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades dominicanas en la promoción de una migración segura, ordenada y legal, en el marco del respeto a las normas internacionales y de los derechos humanos.

Por Luis Ramón López