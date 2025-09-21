Trump impondrá una tarifa de 100 mil dólares al año para las visas H-1B

El presidente Donald Trump dijo el viernes que pediría a las empresas que paguen 100.000 dólares por año por visas de trabajadores H-1B, lo que llevó a algunas grandes compañías tecnológicas a advertir a los titulares de visas que se queden en Estados Unidos o regresen rápidamente.

El cambio podría suponer un duro golpe para el sector tecnológico, que depende en gran medida de trabajadores cualificados de India y China.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha implementado una amplia ofensiva contra la inmigración, que incluye medidas para limitar algunas formas de inmigración legal.

La medida para reestructurar el programa de visas H-1B representa el esfuerzo más destacado de su administración hasta la fecha para reestructurar las visas de trabajo temporal.

«Si van a capacitar a alguien, deben capacitar a uno de los recién graduados de una de las mejores universidades de nuestro país», dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick. «Capaciten a los estadounidenses. Dejen de traer gente para quitarnos nuestros empleos».

La amenaza de Trump de tomar medidas drásticas contra las visas H-1B se ha convertido en un importante punto de conflicto con la industria tecnológica, que contribuyó con millones de dólares a su campaña presidencial.

Microsoft, JPMorgan y Amazon respondieron al anuncio aconsejando a los empleados con visas H-1B que permanezcan en Estados Unidos, según correos electrónicos internos revisados ​​por Reuters.

Aconsejaron a los empleados con visas H-1B que estaban fuera de Estados Unidos que regresaran antes de la medianoche del sábado (0400 GMT del domingo), cuando está previsto que entren en vigor las nuevas estructuras de tarifas.

«Los titulares de visas H-1B que se encuentran actualmente en Estados Unidos deben permanecer en el país y evitar los viajes internacionales hasta que el gobierno emita una guía de viaje clara», se lee en un correo electrónico enviado a los empleados de JPMorgan por Ogletree Deakins, una empresa que maneja las solicitudes de visa para el banco de inversión estadounidense.

Microsoft, JPMorgan, el bufete de abogados Ogletree Deakins, que representa al banco en el tema, y ​​Amazon no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Los críticos del programa H-1B, entre ellos muchos trabajadores tecnológicos estadounidenses, argumentan que permite a las empresas reducir los salarios y marginar a los estadounidenses que podrían ocupar esos puestos.

Quienes lo apoyan, como Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y exaliado de Trump, afirman que incorpora a trabajadores altamente cualificados, esenciales para cubrir la falta de talento y mantener la competitividad de las empresas. Musk, ciudadano estadounidense naturalizado nacido en Sudáfrica, ha tenido una visa H-1B.

Algunos empleadores han explotado el programa para mantener bajos los salarios, perjudicando a los trabajadores estadounidenses, según la orden ejecutiva que Trump firmó el viernes.

El número de trabajadores extranjeros en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en Estados Unidos aumentó más del doble entre 2000 y 2019 a casi 2,5 millones, incluso cuando el empleo general en STEM solo aumentó un 44,5% durante ese período, afirmó.

La medida podría disuadir el talento global

Añadir nuevas tarifas «desincentiva la atracción del talento más brillante del mundo a EE. UU.», declaró Deedy Das, socio de la firma de capital riesgo Menlo Ventures, en X. «Si EE. UU. deja de atraer al mejor talento, reduce drásticamente su capacidad de innovar y hacer crecer la economía».

La medida podría añadir millones de dólares en costes a las empresas, lo que podría afectar especialmente a las empresas tecnológicas más pequeñas y a las nuevas empresas.

Reuters no pudo determinar de inmediato cómo se administraría la tarifa. Lutnick indicó que la visa costaría 100.000 dólares anuales durante cada uno de los tres años de su vigencia, pero que los detalles aún se estaban considerando.

Bajo el sistema actual, participar en la lotería para obtener visas requiere el pago de una pequeña tarifa y, si se aprueba, los costos posteriores podrían ascender a varios miles de dólares.

Algunos analistas sugirieron que la tarifa podría obligar a las empresas a trasladar parte de su trabajo de alto valor al exterior, lo que perjudicaría la posición de Estados Unidos en la carrera de alto riesgo por la inteligencia artificial con China.

«En el corto plazo, Washington puede obtener una ganancia inesperada; en el largo plazo, Estados Unidos corre el riesgo de reducir su ventaja en innovación, intercambiando dinamismo por un proteccionismo miope», dijo el analista de eMarketer Jeremy Goldman.

India representa la mayoría de las visas H-1B

India fue el mayor beneficiario de visas H-1B el año pasado, representando el 71% de los beneficiarios aprobados, mientras que China quedó en un distante segundo lugar con el 11,7%, según datos del gobierno.

En la primera mitad de 2025, Amazon.com y su unidad de computación en la nube, AWS, habían recibido la aprobación de más de 12.000 visas H-1B, mientras que Microsoft y Meta Platforms tenían más de 5.000 aprobaciones de visas H-1B cada una.

Lutnick dijo el viernes que «todas las grandes empresas están de acuerdo» con ofrecer 100.000 dólares al año para visas H-1B.

«Hemos hablado con ellos», dijo.

Muchas grandes empresas estadounidenses de tecnología, banca y consultoría se negaron a hacer comentarios o no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La embajada de la India en Washington y el Consulado General de China en Nueva York tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las acciones de Cognizant Technology Solutions, empresa de servicios de TI que depende en gran medida de titulares de visas H-1B, cerraron con una caída de casi el 5 %. Las acciones de las tecnológicas indias Infosys y Wipro, que cotizan en EE. UU., bajaron entre un 2 % y un 5 %.

Represión de la inmigración

Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas del Consejo Americano de Inmigración, cuestionó la legalidad de las nuevas tarifas. «El Congreso solo ha autorizado al gobierno a establecer tarifas para recuperar el costo de la resolución de una solicitud», declaró en Bluesky.

El programa H-1B ofrece 65.000 visas anualmente a empleadores que traen trabajadores extranjeros temporales en campos especializados, y otras 20.000 visas para trabajadores con títulos avanzados.

Casi todas las tasas de visado corren a cargo de los empleadores. Las visas H-1B se aprueban por un periodo de tres a seis años.

Trump también firmó el viernes una orden ejecutiva para crear una «tarjeta dorada» para las personas que puedan pagar un millón de dólares por la residencia permanente en Estados Unidos.

Fuente: Reuters